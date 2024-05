Le Parlement géorgien annule le veto présidentiel sur le projet de loi sur l’influence étrangère

TBILISI, Géorgie (AP) — Le parlement géorgien a annulé mardi le veto présidentiel du projet de loi sur les « agents étrangers » qui a suscité des semaines de protestations massives de la part de critiques qui affirment que ce projet restreindrait la liberté des médias et entraverait les chances de la Géorgie d’adhérer à l’Union européenne.

Le corps législatif, contrôlé par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a rejeté le veto de la présidente indépendante Salomé Zourabichvili. Le président dispose désormais de cinq jours pour approuver le projet de loi. Si elle ne le fait pas, le président du Parlement signera la loi.

Le projet de loi qui a été approuvée par le Parlement au début du mois, exige que les médias, les organisations non gouvernementales et autres groupes à but non lucratif s’enregistrent comme « poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère » s’ils reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger.

Zourabichvili, de plus en plus en désaccord avec le parti au pouvoir, a opposé son veto au projet de loi le 18 mai. Elle a accusé le parti au pouvoir de mettre en péril l’avenir du pays et d’« entraver la voie vers l’adhésion à part entière au monde libre et démocratique ».

Le veto a été rejeté par 84 voix contre 4 lors d’une session parlementaire controversée, au cours de laquelle un député du Rêve géorgien a aspergé d’eau le chef d’un parti d’opposition alors qu’il parlait à la tribune.

Les opposants au projet de loi se sont rassemblés devant le bâtiment du Parlement et certains ont crié « Esclaves ! » à l’annonce du vote. La foule a grossi dans la soirée et un long cortège de manifestants a défilé devant le siège de Georgian Dream.

« Nous avons réalisé que notre gouvernement est prêt à jeter ce pays du précipice. Le sentiment, quand je parle à mes amis et aux gens ici, c’est qu’au 21ème siècle, notre pays est à nouveau sous occupation soviétique », a déclaré le manifestant Giorgi Natroshvili.

Le gouvernement affirme que le projet de loi est nécessaire pour endiguer ce qu’il considère comme des acteurs étrangers nuisibles qui tentent de déstabiliser ce pays de 3,7 millions d’habitants du Caucase du Sud, mais de nombreux journalistes et militants géorgiens affirment que le véritable objectif du projet de loi est de les stigmatiser et de restreindre le débat avant les élections législatives. élections prévues en octobre.

Les opposants dénoncent la législation comme « la loi russe » parce qu’elle ressemble à des mesures imposées par le Kremlin pour réprimer les médias d’information indépendants, les organisations à but non lucratif et les militants. Les critiques estiment que cette mesure pourrait avoir été motivée par Moscou afin de contrecarrer les chances de la Géorgie de s’intégrer davantage à l’Occident.

Le Premier ministre Irakli Kobakhidze a toutefois affirmé que la loi faciliterait cette intégration.

« La loi sur la transparence créera de meilleures bases pour garantir l’adhésion de la Géorgie à l’UE », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après le vote, ajoutant que la loi renforcerait la souveraineté de la Géorgie.

Mais la députée de l’opposition, Khatia Dekanoidze, a déclaré : « Maintenant, nous sommes confrontés à une réalité absolument nouvelle… Il est probable que la fenêtre d’intégration dans l’Union européenne sera fermée. »

Le projet de loi est presque identique à celui que le parti au pouvoir a été contraint de retirer l’année dernière après des manifestations massives dans les rues. De nouvelles manifestations ont de nouveau saisi la Géorgie alors que le projet de loi était adopté par le Parlement. Les manifestants se sont affrontés à la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour les disperser.

La branche politique étrangère de l’Union européenne a déclaré que l’adoption de la loi « a un impact négatif sur les progrès de la Géorgie sur la voie de l’UE ».

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé que des sanctions de voyage seraient imposées aux responsables géorgiens « qui sont responsables ou complices de l’atteinte à la démocratie en Géorgie ». Il a noté que « nous espérons toujours que les dirigeants géorgiens reconsidéreront le projet de loi et prendront des mesures pour aller de l’avant avec les aspirations démocratiques et euro-atlantiques de leur pays ».

L’UE a offert à la Géorgie le statut de candidate en décembre dernier, tout en précisant que Tbilissi devait mettre en œuvre les recommandations politiques clés pour que sa candidature puisse progresser.

Le Mouvement national uni, parti d’opposition, a décrit le projet de loi comme faisant partie des efforts déployés par Georgian Dream pour entraîner le pays dans la sphère d’influence de la Russie – ce qu’il nie avec véhémence. Georgian Dream a été fondée par Bidzina Ivanishvili, ancien Premier ministre et milliardaire qui a fait fortune en Russie.

Zuka Elbakidze, un étudiant qui faisait partie des manifestants rassemblés à Tbilissi avant le vote de mardi, a déclaré que « cette journée déterminera le sort de notre pays », ajoutant que « nous faisons un choix entre l’Europe et la Russie, et tous les gens rassemblés ici, sauf les policiers, ils veulent l’Europe et l’Occident.»

« Nous sommes témoins physiquement, littéralement, de la manière dont les citoyens géorgiens et les membres du Parlement géorgien trahissent notre pays », a déclaré une autre manifestante, Mariam Geguchadze.

Les relations entre la Russie et la Géorgie ont souvent été difficiles depuis que la Géorgie est devenue indépendante après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

En 2008, la Russie a mené une brève guerre contre la Géorgie, qui avait tenté en vain de reprendre le contrôle de la province séparatiste d’Ossétie du Sud. Moscou a ensuite reconnu l’Ossétie du Sud et une autre province séparatiste, l’Abkhazie, comme États indépendants et y a renforcé sa présence militaire. La plupart des pays du monde considèrent que ces deux régions font partie de la Géorgie..

Tbilissi a rompu ses relations diplomatiques avec Moscou et le statut des régions reste un irritant majeur même si les relations entre la Russie et la Géorgie se sont améliorées au cours des dernières années.