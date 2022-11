Le Parlement français secoué par le cri d’un député d’extrême droite : “retournez en Afrique”

Commentez cette histoire Commentaire

Un législateur français d’extrême droite a stoppé le Parlement après avoir crié les mots “retournez en Afrique” tandis qu’un collègue noir parlait des migrants, suscitant l’indignation face au racisme et une vague de condamnation. Carlos Martens Bilongo, un député noir de 31 ans qui représente un quartier au nord de Paris, s’adressait à l’Assemblée nationale, ou chambre basse, au sujet des migrants bloqués en mer, lorsqu’un autre député, Grégoire de Fournas, 37 ans, l’a interrompu. et a crié que quelqu’un devrait “retourner en Afrique”.

L’explosion de jeudi a bouleversé la session, notamment parce que les pronoms “il” et “ils” se prononcent de la même manière en français, ce qui rend possible que le commentaire ait été destiné à son collègue législateur. La mâchoire d’un fonctionnaire est tombée. D’autres se sont levés et ont commencé à crier, avant que le chef de l’assemblée ne suspende rapidement la séance.

S’en tenant à la rhétorique anti-immigration de longue date de son parti, le Rassemblement national, De Fournas a déclaré plus tard qu’il faisait référence aux migrants, et non à son collègue. Mais les critiques ont jugé cela non moins offensant, et beaucoup y ont vu une insulte lancée à un député dans la salle législative.

🔴❌ SCANDALEUX ! Alors que notre député @BilongoCarlos pose sa question au gouvernement, un député RN lui lance : « Retourne en Afrique ! ». L’extrême-droite reste ce qu’elle a toujours été, raciste et nauséabonde. Une sanction à la hauteur doit être prononcée de manière indirecte. pic.twitter.com/0kR0iL0PLL — Groupe parlementaire La France Insoumise – NUPES (@FiAssemblee) 3 novembre 2022

Enseignant né à Paris, Bilongo a déclaré dans un déclaration cela ne justifiait pas la remarque. « Le racisme est-il devenu si banal pour que cette phrase soit devenue acceptable ? il a écrit.

Son parti d’extrême gauche France Unbowed demande la suspension du législateur à l’origine de la perturbation, un organe parlementaire devant se réunir vendredi à propos de l’incident.

“Je ne pensais pas que je serais insulté à l’Assemblée nationale aujourd’hui”, a déclaré Bilongo, Raconté journalistes. “Ils m’ont insulté ainsi que tous les gens en France qui ont cette couleur de peau.”

Les législateurs du parti du président français Emmanuel Macron n’ont pas tardé à condamner l’incident, décrivant comme “scandaleux” et mise en gage de ne pas siéger à la chambre basse à moins que de Fournas ne reçoive une «pénalité lourde».

La découverte du corps d’une jeune fille dans une boîte à Paris suscite un choc et un tollé de droite

De Fournas a dit vendredi qu’il allait pas reculer, cependant, accuser ses adversaires d’une « manipulation » et réaffirmant la position de son parti contre les arrivées de migrants. Il a déclaré aux journalistes que son commentaire sur le retour en Afrique faisait référence à un bateau transportant 234 migrants. L’agence d’aide qui les a secourus en mer fait appel aux gouvernements européens pour qu’ils leur trouvent un port de débarquement alors que les conditions météorologiques se détériorent.

La chef du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a défié Macron lors des élections en France cette année, défendu De Fournas, tweetant que l’indignation a été “créée par nos adversaires politiques”.

Ses opposants ont présenté les réactions de son parti à la flambée au Parlement cette semaine comme un témoignage de ses racines xénophobes, alors qu’elle cherche à faire entrer l’extrême droite dans la politique dominante.