Le parlement fidjien confirme Sitiveni Rabuka au poste de Premier ministre après des jours d’incertitude

Sitiveni Rabuka est devenu Premier ministre des Fidji après qu’une coalition de partis ait voté pour son installation, marquant la fin des 16 années au pouvoir de Frank Bainimarama.

La nomination de Rabuka samedi a mis fin à 10 jours d’incertitude après qu’une élection a livré un parlement sans majorité. Le parti social-démocrate libéral (Sodelpa) des Fidji détenait l’équilibre du pouvoir et a voté vendredi pour former une coalition avec l’Alliance populaire de Rabuka et le parti de la Fédération nationale.

L’accord a été conçu pour déloger Frank Bainimarama de Fiji First, qui dirige l’archipel du Pacifique depuis un coup d’État en 2006.

Le vote parlementaire secret de samedi pour le Premier ministre a été plus serré que prévu, avec 28 députés votant pour Rabuka tandis que 27 ont voté pour Bainimarama. La coalition de Rabuka détient 29 sièges au parlement, indiquant qu’un membre avait rompu les rangs pour voter en faveur de l’ancien Premier ministre.

Rabuka, 74 ans, a déclaré qu’il se sentait “humilié” d’être Premier ministre alors qu’il quittait le parlement pour être assermenté par le président du pays.

L’armée avait été déployée dans les rues de Suva alors que Rabuka et Bainimarama se précipitaient pour former un gouvernement de coalition à la suite d’élections générales dans l’impasse.

Citant des informations non fondées sur la violence ethnique, Bainimarama a déclaré que l’armée était nécessaire pour maintenir “la loi et l’ordre”.

Mais l’ancien commandant militaire Rabuka, qui a été Premier ministre entre 1992 et 1999, a déclaré que le gouvernement “semait la peur et le chaos” et “essayait d’incendier la nation selon des critères raciaux”.

De nombreux Fidjiens craignaient que les allégations du gouvernement selon lesquelles la violence ethnique et le déploiement militaire ultérieur n’étaient un prétexte pour un « coup d’État rampant ». Les Fidji ont été bouleversées par quatre coups d’État au cours des 35 dernières années.

Les Fidji ont joué un rôle central dans la réponse du Pacifique Sud à la concurrence croissante pour l’influence entre la Chine et les États-Unis. Rabuka a déclaré qu’il favorisait la démocratie à l’occidentale.

Lors d’une conférence de presse au début du mois, le dirigeant de Sodelpa a déclaré qu’il souhaitait que les relations extérieures des Fidji soient étroitement alignées sur celles de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de certains membres du Forum des îles du Pacifique.

Reuters et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport