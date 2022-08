Le Parlement ferme le compte TikTok après que les députés ont soulevé les préoccupations de la Chine

Le compte TikTok du Parlement a été fermé après que les députés ont fait part de leurs inquiétudes concernant les liens chinois de la société de médias sociaux.

L’utilisation de l’application populaire, détenue par une société mère chinoise, avait été une tentative d’impliquer les jeunes dans le travail du Parlement.

Mais les relations entre Westminster et Pékin ont été gravement tendues après que sept députés et pairs ont été sanctionnés par l’État chinois.

Le compte TikTok du Parlement a été fermé (Peter Byrne/PA) (fil de sonorisation)

Un porte-parole du Parlement britannique a déclaré: « Sur la base des commentaires des membres, nous fermons le compte pilote TikTok du Parlement britannique plus tôt que prévu.

“Le compte était une initiative pilote pendant que nous testions la plateforme comme moyen d’atteindre un public plus jeune avec un contenu pertinent sur le Parlement.”

Le compte a été verrouillé et son contenu a été supprimé.

Les abonnés du compte reçoivent une biographie mise à jour qui se lit comme suit : “Ce compte est maintenant fermé. Retrouvez-nous sur www.parliament.uk.

La société mère de TikTok, ByteDance, est basée en Chine et les députés ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’envoi de données d’utilisateurs à Pékin.





Nous sommes heureux que le Parlement, immédiatement informé, ait compris qu’il y avait un problème et l’ait fermé. Il est important que les autres examinent cela maintenant et nous devons commencer à parler aux gens de ne pas utiliser TikTok Sir Iain Duncan Smith

Dans une lettre aux présidents des Communes et des Lords, vue par le site Web Politico, un groupe de députés qui ont été sanctionnés par le gouvernement de Pékin pour avoir dénoncé les violations des droits de l’homme se sont plaints du compte TikTok.

“La perspective que le gouvernement de Xi Jinping ait accès aux données personnelles sur les téléphones de nos enfants devrait être une source de préoccupation majeure”, indique la lettre.

Theo Bertram, vice-président de l’application pour les relations gouvernementales et les politiques publiques en Europe, a déclaré aux députés en juillet “on ne nous a jamais demandé de fournir les données des utilisateurs de TikTok au gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas non plus si on nous le demandait”.

TikTok ne fonctionne pas en Chine et les données de l’application sont stockées aux États-Unis et à Singapour.

La firme a proposé de rencontrer tout député désireux d’en savoir plus sur la manière dont les données des utilisateurs sont traitées.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a salué la décision de fermer le compte TikTok (Yui Mok/PA) (Archives PA)

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a salué la décision de fermer le compte TikTok, qui faisait suite aux pressions de l’Alliance interparlementaire sur la Chine.

Il a déclaré à l’agence de presse PA: «Nous sommes ravis que le Parlement, immédiatement informé, ait compris qu’il y avait un problème et l’ait fermé.

“Il est important que les autres examinent cela maintenant et nous devons commencer à parler aux gens de ne pas utiliser TikTok.”

Une porte-parole de TikTok a déclaré: «Bien qu’il soit décevant que le Parlement ne puisse plus se connecter avec les millions de personnes qui utilisent TikTok au Royaume-Uni, nous réitérons l’offre de rassurer les députés qui ont soulevé des préoccupations et de clarifier toute inexactitude concernant notre Plate-forme.”