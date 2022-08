Le Parlement ferme le compte TikTok après les craintes des députés concernant les liens de l’entreprise avec la Chine

Le Parlement a fermé son compte TikTok après que les députés ont fait part de leurs inquiétudes concernant les liens chinois de la société de médias sociaux.

Un certain nombre de députés frappés par les sanctions chinoises pour avoir dénoncé les “violations flagrantes des droits de l’homme” avaient protesté contre la création récente du compte sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole du Parlement britannique a déclaré: “Sur la base des commentaires des membres, nous fermons le compte pilote TikTok du Parlement britannique plus tôt que prévu.”

“Le compte était une initiative pilote pendant que nous testions la plateforme comme moyen d’atteindre un public plus jeune avec un contenu pertinent sur le Parlement.”

La société mère de TikTok, ByteDance, est basée en Chine. Un certain nombre de députés britanniques ont déjà fait part de leurs inquiétudes concernant les données des utilisateurs de l’application envoyées à Pékin.

L’entreprise a nié cela. Theo Bertram, vice-président de l’application pour les relations gouvernementales et les politiques publiques en Europe, a déclaré aux députés en juillet “on ne nous a jamais demandé de fournir les données des utilisateurs de TikTok au gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas non plus si on nous le demandait”.

Nus Ghani, l’un des députés conservateurs sanctionnés, a remercié le président de la Chambre des communes et de la Chambre des lords d’être intervenu et “de défendre nos valeurs et de protéger nos données”.

L’ancien chef du parti conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a également salué la décision, qui faisait suite aux pressions de l’Alliance interparlementaire sur la Chine.

Il a déclaré à l’agence de presse PA: «Nous sommes ravis que le Parlement, immédiatement informé, ait compris qu’il y avait un problème et l’ait fermé.

“Il est important que les autres examinent cela maintenant et nous devons commencer à parler aux gens de ne pas utiliser TikTok.”