Le Parlement européen vote pour poursuivre la Commission européenne alors que les députés demandent massivement à Bruxelles de prendre des mesures en faveur de l’État de droit

Jeudi, les législateurs européens ont voté à 506 voix contre 150, avec 28 abstentions, en faveur d’une résolution visant à porter la Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, devant la Cour de justice européenne.

La motion concerne l’inactivité de la CE sur un nouveau règlement qui oblige les États membres à adhérer à la primauté du droit et aux normes démocratiques. Les États membres qui ne satisfont pas à ces exigences devraient être sanctionnés conformément au règlement, notamment en supprimant l’accès aux fonds de l’UE. La loi est techniquement en vigueur depuis le 1er janvier.

« Les citoyens de Pologne, de Hongrie et d’ailleurs doivent savoir que la Commission est à leurs côtés et qu’elle se battra pour leurs droits en tant que citoyens de l’UE » L’eurodéputé vert Terry Reintke a déclaré dans un communiqué, faisant référence aux préoccupations selon lesquelles la Hongrie et la Pologne ont érodé l’état de droit dans leurs propres pays ces dernières années.

« Nous agissons contre la Commission pour qu’elle fasse son travail et défende les droits des citoyens européens. Il a ajouté. La Hongrie et la Pologne ont protesté contre les tentatives de lier le financement de l’UE à l’État de droit dans le cadre du budget de 1,8 billion d’euros de l’UE, mais ont finalement succombé à la pression.

Cela n’a été obtenu qu’après un amendement prévoyant que les sanctions en vertu de cette clause ne pourraient être déclenchées que si la Cour de justice européenne déclarait le mécanisme légal, et cela ne pourrait être décidé qu’au plus tard en 2022.

Les deux pays font l’objet d’une enquête officielle de l’UE pour violation de l’État de droit, notamment pour atteinte à la liberté de la presse et à l’indépendance judiciaire à l’intérieur de leurs frontières, et pourraient perdre des milliards de financement si le nouveau règlement est appliqué.

La résolution de jeudi donne à la CE deux semaines pour agir afin d’arrêter le procès. En attendant, le Parlement européen préparera l’action en justice.

