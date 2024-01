Le Parlement européen veut que la Commission soit traduite en justice et que la Hongrie soit privée de son droit de vote – Euractiv

La plupart des groupes politiques au Parlement européen souhaitent une enquête sur la décision de la Commission européenne de débloquer les fonds européens pour la Hongrie, suivie d’un procès devant la plus haute juridiction de l’UE et d’une éventuelle motion de censure, tout en exhortant le Conseil à priver la Hongrie de son droit de vote sur son déficiences de l’État de droit.

La Commission libéré Un financement de 10,2 milliards d’euros pour la Hongrie le 13 décembre, à la veille d’un sommet européen sur le soutien à l’Ukraine, dans l’espoir de désamorcer La menace du Premier ministre hongrois Viktor Orbán de faire dérailler les négociations et de bloquer le début des négociations d’adhésion avec Kiev.

Même si le feu vert était attendu, il a rapidement suscité l’indignation, les législateurs européens accusant la Commission de céder au « chantage » de la Hongrie.

Avec l’accord d’une majorité – composée des socialistes (S&D), du groupe Verts/ALE, du PPE de centre-droit, du parti libéral Renew et du groupe La Gauche – le Parlement devrait adopter une résolution ferme jeudi (18). Janvier).

Ses deux points clés sont un appel au Conseil pour qu’il entame le processus de suppression du droit de vote de la Hongrie en vertu de l’article 7.2 du traité de l’UE et pour le lancement d’une enquête parlementaire pour déterminer la légalité de la décision de la Commission de débloquer les fonds hongrois, avec une en vue d’entamer une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne

L’article 7.2 stipule que le Parlement, avec l’approbation d’une majorité des deux tiers, peut demander à la Hongrie de répondre devant le Conseil européen de ses violations de l’État de droit, après quoi les dirigeants nationaux de l’UE pourraient décider de priver le pays de son droit de vote.

Le Parlement « charge également sa commission des affaires juridiques de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais, en ce qui concerne la décision de la Commission conduisant au dégel de 10,2 milliards d’euros, y compris l’analyse des services juridiques conformément à l’article 149 du règlement, en vue de examiner la légalité de la décision… devant la Cour de Justice», lit-on dans le projet d’accord de résolution, obtenu par Euractiv.

«Nous envoyons également un signal fort à la Commission : si elle se contente de distribuer des milliards d’euros pour échapper au veto de la Hongrie, elle ne s’en sortira pas. (…). Parce que l’État de droit ne fonctionne pas en Hongrie, le Parlement européen lance maintenant ce procès contre la Commission », a déclaré à Euractiv l’un des principaux négociateurs de la résolution, l’eurodéputé vert Daniel Freund.

Une majorité de législateurs européens affirment que la décision de la Commission de débloquer les fonds n’était pas fondée sur des améliorations objectives du système judiciaire hongrois et de l’État de droit, comme l’a soutenu l’exécutif européen.

Une motion de censure à l’horizon ?

Le Parlement espère envoyer un avertissement à la Commission avant le sommet européen du 2 février et empêcher l’exécutif de débloquer de nouveaux fonds destinés à la Hongrie en échange du soutien d’Orbán à une aide financière supplémentaire pour les efforts de défense de l’Ukraine.

“[Commission President] Ursula von der Leyen s’est laissée faire chanter par Viktor Orban et a débloqué 10 milliards d’argent des contribuables en Hongrie malgré une corruption massive dans le pays. Le Parlement européen n’accepte pas cette décision et contestera sa décision devant la Cour de justice européenne », a déclaré l’eurodéputé Renew Moritz Körner à Euractiv.

Renew, dirigé par l’eurodéputée hongroise Katalin Cseh et Körner, décide s’il faut faire pression en faveur d’un amendement qui inclurait dans la résolution une motion de censure contre von der Leyen, déclenchée si l’exécutif débloque davantage de fonds européens pour la Hongrie, ont confirmé les responsables de Renew. , ajoutant qu’une décision finale sera prise mardi soir.

La tentative de Renew d’introduire une motion de censure pourrait être considérée comme une tentative des libéraux de déstabiliser von der Leyen, qui appartient au Parti populaire européen de centre-droit et qui pourrait briguer un deuxième mandat de cinq ans cette année, et d’améliorer le français. Les chances du commissaire Thierry Breton de remporter le poste le plus élevé.

Jusqu’à présent, le PPE, le groupe le plus important au Parlement, a bloqué la motion de censure du projet d’accord, ont indiqué à Euractiv des sources informées des négociations.

Cela ne devrait pas surprendre, car un vote de censure porterait un coup sérieux à la position politique de von der Leyen, qui est fragile depuis que sa réponse résolument pro-israélienne au conflit Israël-Hamas a provoqué l’indignation du personnel de la Commission et a été prise en flagrant délit. Les dirigeants européens sont pris au dépourvu.

« La résolution n’a pas été affaiblie par le PPE », a déclaré à Euractiv l’eurodéputé PPE Petri Savarmaa, ajoutant que « nous avons la résolution la plus décisive jamais vue concernant la Hongrie… Nous devons maintenant la soumettre au vote et voir quel type de soutien elle recueille ».

« Nous demandons sérieusement aux États membres de veiller à ce que le processus décisionnel de l’Union ne soit pas paralysé. Nous ne pouvons tout simplement plus continuer à repousser les limites », a-t-il déclaré.

Au moment de la publication, S&D n’avait pas répondu à une demande de commentaires.

*L’histoire est en cours et sera mise à jour.

