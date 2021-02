Le Parlement européen veut des règles de consommation et de recyclage plus strictes

Le Parlement européen a adopté des recommandations politiques globales pour parvenir à une économie neutre en carbone, durable, sans produits toxiques et entièrement circulaire d’ici 2050 au plus tard.

Les députés européens ont adopté le rapport le 10 février avec 574 voix pour, 22 contre et 95 abstentions, est une réponse au plan d’action de la Commission pour l’économie circulaire.

Les députés ont appelé à des objectifs contraignants à l’horizon 2030 pour l’utilisation des matériaux et notre empreinte de consommation, couvrant l’ensemble du cycle de vie de chaque catégorie de produits mis sur le marché de l’UE.

Ils ont également invité la Commission à proposer des objectifs contraignants par produit et / ou par secteur pour le contenu recyclé.

Le Parlement a exhorté la Commission à présenter une nouvelle législation en 2021, élargissant le champ d’application de la directive sur l’écoconception afin d’inclure les produits non liés à l’énergie. Cela devrait établir des normes spécifiques aux produits, afin que les produits mis sur le marché de l’UE fonctionnent bien, soient durables, réutilisables, puissent être facilement réparés, ne soient pas toxiques, puissent être améliorés et recyclés, contiennent du contenu recyclé et soient des ressources et de l’énergie. efficace.

Lors du débat en plénière, les députés ont également souligné que la réalisation des objectifs du Green Deal ne sera possible que si l’UE passe à un modèle d’économie circulaire et que ce changement créera de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités commerciales. La législation existante sur les déchets doit être mise en œuvre de manière plus approfondie et des mesures supplémentaires sont nécessaires pour les secteurs et produits clés, tels que les textiles, les plastiques, les emballages et l’électronique, ont ajouté les députés.

En mars 2020, la Commission a adopté un nouveau «plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive». Un débat en commission de l’environnement a eu lieu en octobre 2020 et le rapport a été adopté le 27 janvier 2021.

Jusqu’à 80% de l’impact environnemental des produits est déterminé lors de la phase de conception. La consommation mondiale de matériaux devrait doubler au cours des quarante prochaines années, tandis que la quantité de déchets générés chaque année devrait augmenter de 70% d’ici 2050, a déclaré le Parlement, ajoutant que la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre, et plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique, proviennent de l’extraction et du traitement des ressources.