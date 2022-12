Le Parlement européen suspend les travaux sur les dossiers impliquant le Qatar

BRUXELLES (AP) – Le parlement de l’Union européenne a voté jeudi la suspension des travaux sur tous les dossiers impliquant le Qatar et a demandé que les laissez-passer de sécurité pour les représentants des intérêts du pays du Golfe soient retirés jusqu’à ce que la lumière soit faite sur un scandale de corruption qui secoue l’assemblée.

Ébranlés par une enquête sur l’argent et les cadeaux pour influence politique qui a jusqu’à présent pris au piège quatre personnes, dont un vice-président du Parlement européen, les législateurs se sont engagés à renforcer le système de déclarations financières et à interdire les dons de pays tiers.

Les engagements sont venus dans une résolution votée à Strasbourg, en France, par 541 voix pour, deux contre, avec trois abstentions.

À Bruxelles, l’autre siège principal de l’assemblée, la présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré que les travaux à l’étude comprennent un accord permettant aux Qataris munis de passeports biométriques d’effectuer de courts séjours sans visa dans l’UE. L’accord, a-t-elle dit, a été “renvoyé en commission pour une enquête approfondie”.

Metsola a déclaré que des questions ont également fait surface au sujet d’un accord aérien séparé UE-Qatar sur lequel l’assemblée doit être consultée. Des pourparlers ont commencé avec la branche exécutive de l’UE, la Commission européenne, pour déterminer si l’accord doit être suspendu.

L’accord, signé en octobre 2021, permettrait à toutes les compagnies aériennes de l’UE d’opérer des vols directs vers le Qatar depuis n’importe quel aéroport du bloc des 27 pays et donnerait aux compagnies aériennes qataries le même accès aux capitales européennes. Les pays membres de l’UE doivent encore l’approuver.

Metsola a juré que ce ne serait pas tout. « Nous allons tout examiner. Nous examinerons toute pression indue et toute influence indue que nous verrons se produire », a-t-elle déclaré aux journalistes après des entretiens avec les 27 dirigeants nationaux lors d’un sommet de l’UE.

Le scandale s’est déroulé alors que le Qatar accueille la Coupe du monde de football. La petite nation arabe du Golfe, riche en énergie, a vu son profil international augmenter alors que Doha utilisait ses immenses gisements de gaz naturel offshore pour faire du pays l’un des pays les plus riches par habitant au monde. Il a utilisé cet argent pour alimenter ses ambitions régionales et gagner une influence démesurée sur la scène internationale.

Les procureurs belges ont inculpé quatre personnes pour corruption, participation à un groupe criminel et blanchiment d’argent, soupçonnées d’avoir tenté d’acheter des faveurs politiques au parlement avec de l’argent ou des cadeaux.

Parmi eux figurent une ancienne vice-présidente de l’assemblée et son partenaire. La législatrice grecque Eva Kaili reste en détention dans l’attente d’une audience le 22 décembre. Son mandat a été résilié par les législateurs cette semaine. Son partenaire, Francesco Giorgi, est conseiller parlementaire.

Les chefs de deux groupes caritatifs ont également été inculpés : l’ancien patron de Giorgi, Pier Antonio Panzeri, qui dirige le groupe de campagne Fight Impunity et est un ancien membre du Parlement européen, et Niccolo Figa-Talamanca, secrétaire général de l’organisation non gouvernementale Pas de paix sans justice.

Metsola a promis des réformes radicales dans les mois à venir pour réprimer le trafic d’influence à l’Assemblée. Cela impliquerait un renforcement de la protection des lanceurs d’alerte, un contrôle plus strict du code de conduite et une refonte de la manière dont le Parlement traite les gouvernements non membres de l’UE.

Se référant au registre de transparence de l’institution, elle a déclaré: “hier, une ONG appelée No Peace Without Justice, qui serait liée à cette enquête en cours, qui comptait 11 personnes accréditées, a été suspendue.”

Lorsqu’on lui a demandé si des dossiers législatifs importants, plutôt que des résolutions non contraignantes, des déclarations ou des textes de nature purement politique, auraient pu être influencés, Metsola a déclaré: «J’ai demandé un examen de ce qui a été voté et travaillé. Je n’ai aucune information à ce sujet.”

Le parlementaire européen des Verts allemands Daniel Freund, l’un des principaux législateurs en matière d’éthique, a salué l’engagement pris par ses collègues de divulguer correctement leurs avoirs financiers.

“S’il est possible de vérifier si les actifs correspondent à des revenus transparents ou deviennent inexplicablement plus importants, cela dissuadera la corruption et rendra plus difficile la dépense d’argent illégal”, a déclaré Freund dans un communiqué.

Dans une enquête distincte jeudi, le procureur général européen a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Kaili en raison d’une éventuelle fraude sur la gestion des indemnités que perçoivent les législateurs et notamment liée au paiement des assistants parlementaires.

L’ancienne présentatrice de télévision grecque de 44 ans n’était pas protégée par son immunité parlementaire dans l’affaire de corruption car elle aurait été prise en flagrant délit.

Lorne Cook, l’Associated Press