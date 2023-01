Le Parlement européen soutient un tribunal pour enquêter sur la Russie — RT World News

Moscou a précédemment déclaré que toute création d’un tel tribunal serait “illégitime” et n’aurait aucune compétence

Le Parlement européen a voté jeudi en faveur d’un tribunal international pour enquêter sur la Russie dans son conflit avec l’Ukraine. Moscou a rejeté les allégations de crimes de guerre dans le passé et a également déclaré qu’un tel tribunal n’aurait aucun pouvoir légal sur lui.

Dans une résolution non contraignante, les députés ont demandé au bloc et à chacun de ses États membres de créer un “tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine”, accusant Moscou de violer le droit international. Les législateurs ont ajouté que le tribunal “se concentrer sur les allégations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis en Ukraine”.

“Les travaux préparatoires de l’UE sur le tribunal spécial devraient commencer sans délai”, disait la résolution.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a remercié le parlement pour cette décision. “La Russie doit être tenue pour responsable”, il a tweeté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à la fin du mois dernier qu’un tribunal international chargé de poursuivre la Russie serait rejeté par Moscou comme “illégitime” et que l’Occident n’a aucun droit légal de l’établir.

Il a dit cela en réponse à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, proposant un tribunal spécial soutenu par l’ONU pour enquêter sur ce qu’elle a décrit comme la Russie. “crimes horribles” en Ukraine.















Des suggestions similaires ont été faites par d’autres responsables occidentaux et ukrainiens. Bloomberg a rapporté il y a quelques mois que la Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye pourrait commencer à examiner les affaires de crimes russes présumés en Ukraine fin 2022 ou début 2023.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que “La tentative actuelle des pays occidentaux de créer un mécanisme quasi judiciaire est sans précédent dans son nihilisme juridique et est un autre exemple de la pratique occidentale du double standard.”

Moscou a lancé une opération militaire en Ukraine en février dernier, invoquant la nécessité de protéger les habitants du Donbass, ainsi que l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk de 2014-15.

Kiev et ses partisans occidentaux ont depuis accusé les troupes russes d’avoir tué des civils à Bucha, près de Kiev, et dans d’autres régions. Moscou soutient que ses forces ne frappent que des cibles militaires et a insisté sur le fait que les allégations d’atrocités avaient été fabriquées.

L’Ukraine a déclaré dans le passé que la paix ne peut être obtenue que si la Russie fait face à un tribunal international. Moscou a rejeté cette demande comme inacceptable.

Le Kremlin a déclaré que les enquêteurs russes documentaient cependant soigneusement les crimes commis par le régime de Kiev depuis 2014, lorsqu’un violent coup d’État a renversé un gouvernement démocratiquement élu et que Kiev a envoyé son armée dans le Donbass. Peskov a déclaré que Moscou n’avait pas vu “toute réaction critique du soi-disant ‘Ouest collectif'” sur ces méfaits.