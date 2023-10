Le Parlement européen soutient les sanctions contre l’Azerbaïdjan

Les députés ont salué l’Arménie et dénoncé la prise de contrôle du Haut-Karabagh par Bakou

Le Parlement européen a adopté jeudi une résolution appelant à des sanctions contre les dirigeants politiques et militaires de l’Azerbaïdjan, citant le « nettoyage ethnique » des Arméniens du Haut-Karabakh.

Adoptée par 491 voix pour et seulement neuf contre, la résolution appelle l’UE et ses États membres à « adopter des sanctions ciblées contre les membres du gouvernement azerbaïdjanais » responsable de violations des droits de l’homme au Haut-Karabakh et a exigé des enquêtes sur « les abus commis par les forces azerbaïdjanaises qui pourraient constituer des crimes de guerre ».

La résolution exprime également sa solidarité avec les Arméniens de souche du Haut-Karabakh. « qui ont été contraints de fuir leurs maisons et leurs terres ancestrales » et « considère que la situation actuelle s’apparente à un nettoyage ethnique. »

L’opération militaire éclair menée le mois dernier par l’Azerbaïdjan dans la région contestée a été décrite comme « une attaque militaire planifiée et injustifiée… entraînant d’importantes pertes en vies humaines », qui représentait « une violation flagrante des droits de l’homme et du droit international, et une violation flagrante de la déclaration de cessez-le-feu trilatéral du 9 novembre 2020. »

En savoir plus La Russie a fait « tout ce qu’elle pouvait » pour les Arméniens – Poutine

Les députés ont demandé à l’UE de suspendre toutes les importations de pétrole et de gaz d’Azerbaïdjan « en cas d’agression militaire contre l’intégrité territoriale arménienne » ou «des attaques contre l’ordre constitutionnel et les institutions démocratiques de l’Arménie».

La résolution appelle également l’UE à réévaluer son partenariat énergétique avec Bakou. L’année dernière, le bloc a signé un accord visant à doubler les importations de gaz naturel en provenance d’Azerbaïdjan d’ici 2027, afin de compenser les pénuries provoquées par l’embargo occidental contre la Russie.

Lors du débat sur la résolution en début de semaine, Fabio Massimo Castaldo, du Mouvement 5 étoiles italien, a dénoncé le « le silence qui a sacrifié la population arménienne au nom de la realpolitik » tandis que le chef du Rassemblement national français, Jordan Bardella, a soutenu que l’UE « préfère les gaz au sang arménien. »

Plus de 100 000 Arméniens de souche ont fui le Haut-Karabagh depuis que la milice locale s’est rendue aux troupes azéries le 20 septembre, après une journée de combats. L’Azerbaïdjan a souligné à plusieurs reprises que l’Arménie reconnaissait explicitement l’ancienne région séparatiste comme territoire souverain azéri, y compris lors des pourparlers d’octobre dernier à Prague organisés par l’UE.

Bakou a décrit son offensive comme une « contre-terrorisme » une action contre ce qu’elle considère comme des groupes armés illégaux. La République autoproclamée du Haut-Karabakh n’a été reconnue par aucun pays, y compris l’Arménie.

L’UE avait prévu des pourparlers de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan jeudi, dans la ville espagnole de Grenade. Le gouvernement de Bakou a toutefois annulé sa participation mercredi, estimant que l’absence du président turc Recep Tayyip Erdogan entraînerait une « Atmosphère anti-azerbaïdjanaise. »