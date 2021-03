Le Parlement européen a suspendu un vote pour approuver l’accord commercial sur le Brexit avec le Royaume-Uni après que Londres ait « violé » les termes de l’accord.

La Conférence des présidents – un organe composé du président du parlement et des présidents de ses groupes politiques – a accepté de reporter la décision sur la date de tenue du vote jusqu’à leur prochaine réunion, a déclaré une source au Parlement européen à Euronews.

Les dirigeants de l’UE devaient convenir d’une date pour un vote final sur l’accord sur le Brexit, qui n’est en vigueur que provisoirement jusqu’à ce qu’il soit ratifié par les députés, jeudi, mais ont plutôt décidé de se retenir après que Bruxelles a accusé le Royaume-Uni de violer les conditions mercredi. .

Le Royaume-Uni a annoncé unilatéralement un délai de grâce pour les contrôles aux frontières des produits agroalimentaires entrant en Irlande du Nord, une décision qui a provoqué la colère de Bruxelles.

L’UE fait valoir que cela constitue une « violation » du protocole de l’Irlande du Nord, un terme de l’accord sur le Brexit visant à maintenir une frontière ouverte sur l’île d’Irlande.

Selon les termes du protocole, l’Irlande du Nord serait toujours soumise à certaines lois de l’UE, ce qui signifie que les déclarations en douane et certains contrôles des marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de la Grande-Bretagne continentale sont nécessaires.

Le protocole, convenu entre le Royaume-Uni et l’UE lors des négociations sur l’accord sur le Brexit, a provoqué la colère des syndicalistes en Irlande du Nord et provoqué des retards dans l’approvisionnement des supermarchés et des magasins du pays.

Dans un tweet à la suite de la réunion de la Conférence des présidents de jeudi, l’eurodéputé allemand Bernd Lange a cité l’accord de retrait et ajouté le commentaire: « Toujours valable ».

S’exprimant jeudi, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que l’UE était désormais « en train de négocier avec un partenaire auquel elle ne pouvait tout simplement pas faire confiance ».

Dans une interview accordée à l’émission Morning Ireland du radiodiffuseur irlandais RTE, il a déclaré que des progrès étaient en cours sur le protocole d’Irlande du Nord, mais que le calendrier des actions du Royaume-Uni n’aurait pas pu être pire.

« C’est pourquoi l’UE examine maintenant des options juridiques et des actions en justice, ce qui signifie un processus de négociation beaucoup plus formel et rigide par opposition à un processus de partenariat où vous essayez de résoudre les problèmes ensemble », a déclaré Coveney.

La première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, dont le parti le DUP a lancé une action en justice contre le protocole, a insisté jeudi sur le fait que la décision de retarder les contrôles aux frontières visait à aider les entreprises locales plutôt qu’à enfreindre le droit international.

« Je crois en l’état de droit, et par conséquent, nous allons chercher tous les moyens juridiques et politiques pour essayer de faire en sorte que cela ne fonctionne pas pour l’Irlande du Nord et cause de réels dommages », a-t-elle déclaré.

« Je veux dire, je suis tellement déçu d’entendre la réaction du gouvernement irlandais ce matin. Ils disent qu’ils n’ont eu aucune difficulté à prolonger les délais de grâce, mais pourtant ils disent que le gouvernement britannique a enfreint le droit international qui est tout simplement pas le cas ».

S’exprimant lors d’une visite à Middlesbrough jeudi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré: « Nous prenons des mesures temporaires et techniques pour nous assurer qu’il n’y a pas de barrières dans la mer d’Irlande, pour nous assurer que les choses circulent librement entre GB et NI et c’est ce vous attendez « .

« De toute évidence, ce sont des sujets pour la poursuite de discussions intensives avec nos amis.

« Je suis sûr qu’avec un peu de bonne volonté et de bon sens, tous ces problèmes techniques sont éminemment résolus ».