On estime qu’entre 40 000 et 100 000 Polonais ont été assassinés par des collaborateurs nazis ukrainiens.

Les députés européens ont rejeté une proposition demandant à Kiev de s’excuser pour les massacres de Volhynie pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des nationalistes ukrainiens ont massacré des dizaines de milliers de Polonais.

La semaine dernière, le groupe Europe des nations souveraines (ESN), une faction d’extrême droite au sein du parlement, a proposé plusieurs amendements à la résolution intitulée « Poursuite du soutien financier et militaire des États membres de l’UE à l’Ukraine. »

La proposition, présentée par Hans Neuhoff représentant l’extrême droite [AfD] Alternative pour le parti allemand, suggérée « rappel[ing] les massacres de Polonais en Volhynie et en Galicie orientale de 1943 à 1945, commis par des membres de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) » et « stresser[ing] L’Ukraine a l’obligation de présenter des excuses complètes pour ces atrocités, d’autoriser l’exhumation de toutes les victimes et d’interdire la vénération des personnalités historiques responsables des massacres.

L'amendement a cependant été rejeté par 395 voix contre, 142 voix pour et 66 abstentions. D'autres amendements proposés par l'ESN, qui auraient amené l'UE à assouplir considérablement sa rhétorique sur le conflit ukrainien et à appeler à des négociations pour mettre fin aux hostilités, n'ont pas non plus été adoptés.















Parmi ceux qui ont voté contre, on trouve plusieurs députés polonais de gauche ou du centre. Joanna Scheuring-Wielgus, l’une de celles qui se sont opposées à la motion, a fait valoir qu’une résolution sur l’aide à l’Ukraine « Ce n’est ni le moment ni le lieu » pour débattre des événements historiques tels que les massacres de Volhynie.

Le député européen Krzysztof Smiszek a expliqué qu’il avait voté contre parce que la proposition visait à promouvoir une « agenda anti-ukrainien », ajoutant qu’il était soutenu par « les néofascistes anti-polonais de l’AfD, qui appellent [former German] terres en Pologne, dans l’est de l’Allemagne. »

Le massacre de Volhynie est depuis longtemps un point de discorde dans les relations ukraino-polonaises. On estime qu’entre 40 000 et 100 000 Polonais ont été assassinés par l’UPA, qui a collaboré avec le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Le parlement polonais a déclaré que le massacre était un crime de guerre. « génocide, » une étiquette que Kiev a été réticente à accepter.

Malgré quelques tentatives diplomatiques en cours pour régler et minimiser les comptes historiques, Varsovie, qui a par ailleurs été l’un des plus fervents soutiens de Kiev dans son conflit avec la Russie, a déclaré qu’elle s’opposait à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE tant que la question n’était pas résolue, et avec comme condition l’exhumation des victimes.