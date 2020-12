BRUXELLES (AP) – Le Parlement européen a lancé un ultimatum de trois jours aux négociateurs du Brexit pour qu’ils concluent un accord commercial, avertissant que les députés n’auront pas le temps de ratifier un accord cette année à moins qu’il ne soit prêt dimanche soir.

Des équipes de négociateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni sont à Bruxelles à la recherche d’un accord qui éviterait un chaos coûteux aux frontières à la fin de l’année. Pour entrer en vigueur, tout accord nécessiterait la ratification du Parlement européen.

Après que le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, les a informés des négociations jeudi, la conférence des présidents des groupes politiques du Parlement a déclaré qu’elle était prête à organiser une session plénière d’ici la fin du mois, mais à condition qu ‘«un accord soit conclu à minuit le Dimanche 20 décembre. «

Si un accord venait plus tard, il ne pourrait être ratifié qu’en 2021, car le Parlement n’aurait pas assez de temps pour débattre de l’accord avant cela.

« Nous donnons jusqu’à dimanche à Boris Johnson pour prendre une décision », a déclaré Dacian Ciolos, président du groupe Renew Europe au Parlement européen. « L’incertitude qui pèse sur les citoyens et les entreprises du fait des choix britanniques devient intolérable. »

Le Parlement britannique doit également approuver tout accord sur le Brexit. Les législateurs devraient être en congé de Noël du vendredi au 5 janvier, mais le gouvernement dit qu’ils peuvent être rappelés avec un préavis de 48 heures pour approuver un accord si un accord est conclu.

Le porte-parole de Johnson, Jamie Davies, n’a pas répondu directement à l’ultimatum du Parlement européen.

«Nous voulons parvenir à un (accord de libre-échange) si possible, dès que possible, et cela reste notre position», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE «ont travaillé jusqu’à tard hier soir et que les discussions se poursuivent ce matin. Ils restent là pour travailler à combler les lacunes qui subsistent. »

Dans un message publié sur Twitter, Barnier a déclaré que « des obstacles subsistent » dans les discussions. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi que les principaux points de friction avaient été réduits à seulement deux – une concurrence loyale sur le marché de l’UE et des droits de pêche pour l’UE. navires dans les eaux britanniques.

Le Royaume-Uni a quitté le bloc des 27 nations le 31 janvier, mais reste partie de son marché unique pour le commerce et d’autres structures économiques pendant une période de transition qui dure jusqu’au 31 décembre. Après cela, les entreprises britanniques qui négocient avec l’UE seront confrontées contrôles douaniers, inspections aux frontières et – sauf accord de libre-échange – tarifs.

La conférence des présidents – qui comprend le président du Parlement européen – a salué «les efforts déployés pour éviter un scénario de non-accord et l’énorme impact négatif que cela aurait sur les citoyens et les entreprises», mais a déploré le refus de Londres d’envisager une prolongation de la période de transition .

Pour se préparer à une sortie soudaine le 1er janvier, l’UE a proposé quatre mesures d’urgence pour s’assurer qu’au moins le trafic aérien et routier se poursuivrait aussi bien que possible entre les deux côtés pendant les six prochains mois. Il propose également que les pêcheurs aient toujours accès aux eaux les uns des autres pendant un an maximum, afin de limiter les dommages commerciaux d’une scission sans accord. Les plans dépendent du Royaume-Uni offrant des initiatives similaires.

Jill Lawless à Londres a contribué à ce rapport.

Suivez la couverture d’AP sur le Brexit: https://apnews.com/Brexit