«Nous voulons parvenir à un (accord de libre-échange) si possible, dès que possible, et cela reste notre position», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE «ont travaillé jusqu’à tard hier soir et que les discussions se poursuivent ce matin. Ils restent là pour travailler à combler les lacunes qui subsistent. »

Le Royaume-Uni a quitté le bloc des 27 nations le 31 janvier, mais reste partie de son marché unique pour le commerce et d’autres structures économiques pendant une période de transition qui dure jusqu’au 31 décembre. Après cela, les entreprises britanniques qui négocient avec l’UE seront confrontées contrôles douaniers, inspections aux frontières et – sauf accord de libre-échange – tarifs.

La conférence des présidents – qui comprend le président du Parlement européen – a salué «les efforts déployés pour éviter un scénario de non-accord et l’énorme impact négatif que cela aurait sur les citoyens et les entreprises», mais a déploré le refus de Londres d’envisager une prolongation de la période de transition .

Pour se préparer à une sortie soudaine le 1er janvier, l’UE a proposé quatre mesures d’urgence pour s’assurer qu’au moins le trafic aérien et routier se poursuivrait aussi bien que possible entre les deux côtés pendant les six prochains mois. Il propose également que les pêcheurs aient toujours accès aux eaux les uns des autres pendant un an maximum, afin de limiter les dommages commerciaux d’une scission sans accord. Les plans dépendent du Royaume-Uni offrant des initiatives similaires.