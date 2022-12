Le Parlement européen prend des mesures face au scandale de la corruption

Dans une résolution, les eurodéputés ont condamné “une grave ingérence étrangère” dans le processus démocratique du syndicat

Les membres du Parlement européen ont voté pour suspendre l’accès à ses locaux aux représentants qatariens au milieu d’allégations selon lesquelles les lobbyistes de la nation du Golfe auraient payé des sommes importantes pour influencer les législateurs européens.

Dans une résolution jeudi, 541 députés ont déclaré qu’ils étaient “consterné” par l’ingérence dans le processus démocratique de l’UE, avec seulement deux législateurs qui ont voté contre.

Les députés ont dénoncé le Qatar “Des tentatives alléguées d’influencer des députés, d’anciens députés et du personnel du Parlement européen par des actes de corruption, qui constituent une grave ingérence étrangère dans les processus démocratiques de l’UE.”

« Il est essentiel de veiller à ce que les processus démocratiques ne soient pas capturés par des intérêts privés et externes », lit le texte.

Jusqu’à ce que d’autres faits puissent être déterminés, les législateurs ont voté la suspension des badges d’accès de tout représentant de “Intérêts qatariens” qui peut s’étendre à plus que les ressortissants qatariens.

Lire la suite Le “scandale du Qatar” du Parlement européen n’est que la pointe de l’iceberg de la corruption

Le corps a également voté pour mettre tout le travail législatif “concernant le Qatar” en attente, y compris un accord aérien UE-Qatar, ainsi qu’une législation sur la libéralisation des visas pour les citoyens qatariens et koweïtiens.

Les visites prévues des députés dans le pays du Golfe, qui accueille actuellement la Coupe du monde de football 2022, ont été annulées.

La résolution demandait également une enquête interne et une commission spéciale sur la transparence et l’intégrité, ainsi qu’un vice-président chargé de la lutte contre la corruption et l’influence étrangère.

La mission qatarie auprès de l’Union européenne a déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine que Doha “rejette catégoriquement toute tentative de l’associer à des accusations d’inconduite”, insistant pour que le pays « opère en pleine conformité avec les lois et réglementations internationales.

Une enquête de la police belge sur la corruption présumée a déjà vu la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili arrêtée et licenciée. Son partenaire et deux chefs d’ONG ont également été arrêtés la semaine dernière, soupçonnés d’avoir accepté des pots-de-vin de la nation du Golfe. La police a saisi plus de 1,5 million d’euros (près de 1,6 million de dollars) en espèces trouvés dans une valise, une mallette et même un sac en papier, selon le journal Le Soir.

LIRE LA SUITE: Le chef du Parlement européen s’engage à “réprimer” la corruption

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s’est engagée jeudi à faire tout ce qu’il faut pour s’assurer que la législature est “pas à vendre” aux acteurs étrangers.

« Il y a… trop de groupements informels qui sont potentiellement plus susceptibles d’être influencés. Trop d’organisations dont la transparence du financement n’est pas claire. Nous réprimerons tout », elle a averti.