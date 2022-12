Le Parlement européen limoge le vice-président Kaili pour le scandale des pots-de-vin au Qatar

L’EMP grecque Eva Kaili est accusée d’avoir accepté des pots-de-vin du Qatar.

Plus de 600 députés européens ont voté pour priver Kaili de son rôle de vice-présidente, avec un seul vote contre et deux abstentions.

Kaili est l’un des 14 vice-présidents du Parlement européen.

Le Parlement européen a limogé mardi l’eurodéputée grecque Eva Kaili de ses fonctions de vice-présidente de l’Assemblée après avoir été accusée d’avoir accepté des pots-de-vin du Qatar dans l’un des plus grands scandales de corruption à avoir frappé Bruxelles.

Kaili a nié tout acte répréhensible, mais les législateurs européens ont agi rapidement pour l’isoler, craignant que l’enquête belge ne nuise gravement aux efforts de l’assemblée pour se présenter comme une boussole morale solide dans un monde troublé.

“Il n’y aura pas de balayage sous le tapis. Notre enquête interne examinera ce qui s’est passé et comment nos systèmes peuvent être rendus plus étanches”, a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, alors que 625 députés ont voté pour priver Kaili de son rôle de vice-présidente, avec seulement un vote contre et deux abstentions.

Kaili, qui est détenu par la police, était l’un des 14 vice-présidents du parlement.

Les procureurs belges l’ont inculpée, ainsi que trois Italiens, ce week-end, de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption.

Une source proche de l’enquête a déclaré qu’ils auraient empoché de l’argent au Qatar, hôte de la Coupe du monde. L’État du Golfe a nié tout acte répréhensible.

La police a perquisitionné de nombreux bâtiments à Bruxelles, dont les bureaux du Parlement et 19 maisons, découvrant environ 1,5 million d’euros (1,58 million de dollars), dont une partie cachée dans une valise dans une chambre d’hôtel, a déclaré une source proche de l’enquête.

L’avocat de Kaili en Grèce, Michalis Dimitrakopoulos, a déclaré mardi qu’elle était innocente. “Elle n’a rien à voir avec le financement du Qatar, rien, explicitement et sans équivoque”, a-t-il déclaré à Open TV dans un premier commentaire public.

Plusieurs députés européens ont néanmoins appelé l’homme politique socialiste de 44 ans à quitter définitivement l’Assemblée.

“Vu l’ampleur du scandale de corruption, c’est le moins qu’on puisse attendre d’elle”, a déclaré la députée Manon Aubry, qui co-préside le groupe de gauche.

LA CORRUPTION

Les pays qui ont fait l’objet de critiques de la part de l’assemblée ont déclaré qu’elle avait perdu la haute moralité.

“Désormais, le Parlement européen ne pourra plus parler de corruption de manière crédible”, a écrit sur Facebook le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

Les procureurs belges ont déclaré qu’ils soupçonnaient depuis plus de quatre mois qu’un État du Golfe tentait d’acheter de l’influence à Bruxelles. Bien qu’aucun État n’ait été nommé publiquement par les procureurs, une source au courant de l’affaire a déclaré qu’il s’agissait du Qatar.

Aucune des quatre personnes inculpées n’a été formellement identifiée, mais leurs noms ont rapidement été divulgués à la presse.

Selon une source proche du dossier, les autres accusés sont l’ancien législateur européen Pier Antonio Panzeri, le partenaire de Kaili Francesco Giorgi, qui est assistant parlementaire, et Niccolo Figa-Talamanca, secrétaire général d’un groupe de défense des droits de l’homme.

Il n’y a eu aucune réponse aux appels et aux e-mails passés par Reuters à leurs bureaux ou domiciles respectifs.

Kaili faisait partie d’une écurie de jeunes politiciens grecs en herbe qui ont émergé dans la crise débilitante de la dette qui a balayé la Grèce de 2010 à 2015. Le parti socialiste grec PASOK a déclaré qu’il l’expulsera de ses rangs.

Dans un discours au Parlement européen le 21 novembre, au début de la Coupe du monde d’un mois, elle a fustigé les détracteurs du Qatar et a salué l’État du Golfe, riche en énergie, comme “un précurseur en matière de droits des travailleurs”.

Le Qatar a fait l’objet de vives critiques concernant son bilan en matière de droits humains à l’approche de la Coupe du monde, notamment son traitement des travailleurs migrants.