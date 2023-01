Le Parlement européen entame le processus de levée de l’immunité de 2 législateurs

BRUXELLES (AP) – Le président du Parlement européen a lancé une procédure d’urgence pour lever l’immunité de deux législateurs à la suite d’une demande des autorités judiciaires belges enquêtant sur un important scandale de corruption qui secoue la politique européenne.

Le Parlement européen a déclaré lundi que la présidente Roberta Metsola avait demandé à tous les services et commissions de donner la priorité à la procédure, dans le but de la terminer d’ici le 13 février.

« Dès le premier instant, le Parlement européen a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider aux enquêtes et nous continuerons à nous assurer qu’il n’y aura pas d’impunité », a déclaré Metsola. « Les responsables trouveront ce Parlement du côté de la loi. La corruption ne peut pas payer et nous ferons tout pour la combattre.

Le service de presse du Parlement européen n’a pas identifié les deux députés. Selon deux personnes proches du dossier qui n’ont pas été autorisées à s’exprimer publiquement car l’enquête est en cours, il s’agit de l’Italien Andrea Cozzolino et du Belge Marc Tarabella.

Les deux hommes sont membres du groupe des socialistes et démocrates du Parlement. Tarabella, dont le domicile a été perquisitionné le mois dernier, a nié tout acte répréhensible. Les deux ont été invités à commenter.

Une troisième députée, Eva Kaili, a déjà été inculpée dans le cadre de ce scandale, qui impliquerait des responsables qatariens et marocains soupçonnés d’influencer les décisions économiques et politiques avec des cadeaux et de l’argent.

Les procureurs accusent Kaili de corruption, d’appartenance à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Eurodéputée socialiste grecque, Kaili est en détention depuis le 9 décembre. Son partenaire, Francesco Giorgi, conseiller au Parlement européen, est emprisonné pour les mêmes charges.

Kaili a été relevée de ses fonctions de vice-présidente du parlement après avoir été inculpée. Elle aurait normalement bénéficié de l’immunité contre les poursuites, mais a été traduite devant un juge après que la police belge a lancé des descentes dans des locaux à travers Bruxelles le mois dernier et que d’importantes sommes d’argent auraient été trouvées à son domicile.

Kaili et Giorgi sont soupçonnés de travailler avec l’ancien patron de Giorgi, Pier Antonio Panzeri, un ancien législateur européen. Selon des mandats d’arrêt, Panzeri “est soupçonné d’intervenir politiquement auprès de membres travaillant au Parlement européen au profit du Qatar et du Maroc, contre paiement”.

Le Parlement a interrompu les travaux sur les dossiers impliquant le Qatar alors qu’il enquête sur l’impact que le scandale de la corruption en espèces et en cadeaux contre influence aurait pu avoir. Le Qatar nie avec véhémence toute implication et le Maroc n’a pas encore répondu aux allégations selon lesquelles son ambassadeur en Pologne aurait pu être impliqué.

Les procureurs belges demandent également la remise de l’épouse et de la fille de Panzeri d’Italie, où elles ont été assignées à résidence pour des accusations similaires.

Un quatrième suspect en Belgique – Niccolo Figa-Talamanca, secrétaire général de l’organisation non gouvernementale No Peace Without Justice – a également été inculpé et emprisonné pour cette affaire.

Le scandale a attiré l’attention du public après que la police a lancé plus de 20 raids, principalement en Belgique mais aussi en Italie. Des centaines de milliers d’euros ont été retrouvés dans une maison et dans une valise d’un hôtel à Bruxelles. Des téléphones portables, du matériel informatique et des données ont été saisis.

Samuel Petrequin, The Associated Press