La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen a approuvé le 22 mars le double rapport d’initiative sur «Une stratégie européenne pour l’intégration des systèmes énergétiques» (ESI INI) et sur «Une stratégie européenne pour l’hydrogène» (Hydrogène INI) , qui reflètent le point de vue de la commission ITRE sur les stratégies présentées par la Commission européenne en juillet de l’année dernière. Le rapport ESI a été adopté avec 60 voix pour, 11 contre et 5 abstentions, tandis que le rapport sur l’hydrogène a été adopté avec 46 voix pour, 25 contre et 5 abstentions.

Selon un SolarPower Europe, l’hydrogène renouvelable produit à partir de sources d’énergie renouvelables a été reconnu par le Parlement européen comme le vecteur clé pour décarboner les secteurs difficiles à réduire de l’économie européenne. Cette stratégie s’accompagnera du déploiement d’importantes capacités d’énergies renouvelables supplémentaires et constitue une étape vers la réalisation d’une Europe climatiquement neutre d’ici 2050.

Le rapport ESI soutient explicitement la décarbonisation des utilisations finales par électrification directe, appelant la Commission européenne à accélérer la transition vers des systèmes basés sur les énergies renouvelables et l’électrification des secteurs d’utilisation finale. En outre, le rapport appelle à une révision ciblée des lignes directrices sur les aides d’État afin de promouvoir le déploiement des sources d’énergie renouvelables. À cet égard, il souligne le potentiel d’intégration du solaire au niveau de la distribution et invite les États membres à supprimer les barrières administratives pour les projets d’énergie renouvelable. Le rapport ESI souligne également la nécessité de développer une chaîne d’approvisionnement en hydrogène renouvelable en Europe.

Le rapport sur l’hydrogène définit l’hydrogène provenant de sources renouvelables comme crucial pour la transition énergétique de l’Europe, car seul l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables peut contribuer durablement à la neutralité climatique et éviter les effets de verrouillage ou les actifs bloqués. Le rapport invite la Commission européenne à promouvoir des marchés porteurs pour les technologies de l’hydrogène renouvelable et à promouvoir leur utilisation pour une production climatiquement neutre, principalement dans les industries de l’acier, du ciment et de la chimie.

De plus, le rapport sur l’hydrogène appelle au déploiement d’une capacité d’énergie renouvelable proportionnelle à la demande future d’hydrogène renouvelable. Le déploiement de capacités supplémentaires, ainsi que la configuration, doivent être préparés dès que possible, dans le cadre réglementaire approprié pour l’hydrogène qui garantit la normalisation, la certification, les garanties d’origine, l’étiquetage et la négociabilité entre les États membres. Le rapport invite la Commission à attribuer la garantie d’origine aux énergies renouvelables et à l’hydrogène renouvelable, et à encadrer la discussion dans le contexte de la révision de la directive sur les énergies renouvelables.

Directeur général adjoint et directeur des politiques de SolarPower Europe Aurélie Beauvais a salué le soutien du Parlement européen à la promotion de l’électrification basée sur les énergies renouvelables en tant que moteur clé de l’intégration des systèmes. «Pour les secteurs qui peuvent être plus difficiles à électrifier, l’hydrogène renouvelable jouera un rôle stratégique dans la neutralité climatique d’ici 2050. Dans cette optique, le rapport est bien équilibré et reconnaît clairement l’hydrogène renouvelable comme la solution la plus durable et la plus évolutive. . Alors que le rapport laisse la porte ouverte aux «sources d’hydrogène à faible émission de carbone», il est essentiel de s’assurer que ces technologies respectent les normes de durabilité les plus élevées et restent des solutions transitoires pour éviter tout investissement dans des actifs bloqués », a-t-elle déclaré.

Conseiller politique SolarPower Europe Miguel Herrero a ajouté que grâce à sa rentabilité et sa polyvalence, l’énergie solaire est le partenaire idéal pour une intégration réussie du système énergétique. «C’est formidable que le Parlement européen soutienne le déploiement de l’énergie solaire distribuée et fasse écho aux appels à supprimer les obstacles au déploiement de l’énergie solaire à grande échelle», a-t-il déclaré.