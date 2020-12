Avec une écrasante majorité de 548 voix pour, 81 contre et 66 abstentions, les législateurs européens ont approuvé mercredi le budget du bloc pour les sept prochaines années, ouvrant la voie à la reprise des États membres de la pandémie de coronavirus.

«Avec le vote d’aujourd’hui, le Parlement européen a adopté un budget historique pour un moment historique», a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli. Il a ajouté que l’approbation du paquet «jette les bases d’un nouveau départ: une Europe plus verte et plus juste».

Le budget de 1,8 billion d’euros, composé du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027 et du paquet de relance, à savoir l’UE Next Generation, a été approuvé par le Conseil européen au début du mois, après la présidence allemande du Conseil de l’UE est parvenu à un compromis avec la Hongrie et la Pologne, qui opposaient leur veto au paquet sur une clause liant l’accès aux fonds au respect de l’État de droit.

Au cours de leur session plénière à Bruxelles, les députés européens ont également approuvé un «règlement destiné à protéger les fonds de l’UE contre le non-respect des gouvernements européens qui contournent l’état de droit», indique un communiqué du bloc de l’UE27.

Les mesures ont été bien accueillies par le chef de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen déclarant qu ‘«avec la NextGenerationEU et le nouveau budget à long terme, nous serons en mesure de fournir aux citoyens, entreprises, régions et villes européens le soutien qu’ils besoin de se remettre de la pandémie de coronavirus. »

Le président de la Commission a ajouté que le vote de mercredi était une «journée d’espoir pour l’Europe», qui facilitera la construction d’une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente, «prête pour les défis d’aujourd’hui et de demain».

Les fonds au titre du CFP commenceront à affluer à partir du 1er janvier 2021, tandis qu’en ce qui concerne le mécanisme de l’UE de nouvelle génération, la ratification de la nouvelle décision sur les ressources propres par tous les États membres est toujours nécessaire pour que l’instrument devienne opérationnel.

Les dirigeants de l’UE27 devront désormais donner officiellement leur approbation au budget septennal du bloc.