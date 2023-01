Le Parlement européen demande qu’un garde iranien soit qualifié de “groupe terroriste”

L’élite iranienne du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a été accusée d’avoir réprimé les manifestations dans son pays et d’avoir fourni des drones à la Russie

Le Parlement européen a appelé mercredi l’UE et ses États membres à désigner officiellement le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran comme organisation terroriste. L’appel a été inclus dans un amendement au rapport de l’organe sur la politique étrangère et de sécurité commune.

L’amendement du CGRI a reçu le soutien de 598 députés européens sur un total de 638 qui ont pris part au vote, selon l’eurodéputé suédois Charlie Weimers, dont la faction des conservateurs et des réformistes l’a introduit. Seuls neuf députés ont voté contre, tandis que 31 se sont abstenus.

Bien que non contraignant, le document “appelle l’UE et ses États membres à inclure le CGRI sur la liste terroriste de l’UE.” Les auteurs de l’amendement accusé la branche d’élite des forces armées iraniennes “activité terroriste” ainsi que de “répression des manifestants” et “la fourniture de drones à la Russie.”

Ni Bruxelles ni aucune des capitales membres de l’UE n’ont répondu à l’appel jusqu’à présent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a cependant précédemment soutenu l’idée. Elle a accusé l’Iran d’un “atroce et horrible” répression contre “droits fondamentaux de l’homme” à la maison, s’adressant aux journalistes en marge du Forum économique mondial dans la station de ski suisse de Davos.

Lire la suite Le Royaume-Uni va qualifier l’unité d’élite iranienne de “groupe terroriste” – Telegraph

Téhéran a fustigé la décision du PE comme une démonstration de “la faiblesse” et la volonté de l’Occident d’agir en dehors des normes du droit international.

“Certains en Occident veulent faire quelque chose en dehors des règles internationales et qualifient une force officielle (le CGRI) de terroriste, et cela montre leur faiblesse intellectuelle, morale et politique », a déclaré mercredi le ministre iranien de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, avant le vote. Il a également déclaré que Téhéran ne considère pas cette décision comme un sujet de préoccupation.

Cependant, Tel-Aviv s’est empressé d’accueillir la décision. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré mercredi que l’ajout du CGRI à la liste des terroristes de l’UE “sera une étape importante dans la lutte contre le régime iranien.” Il a également qualifié la branche des forces armées iraniennes de “la plus grande organisation terroriste au monde” et a affirmé qu’il avait souligné à plusieurs reprises la nécessité de lutter “le régime iranien” dans son “beaucoup de discussions politiques” avec des fonctionnaires étrangers.

Londres prévoyait également de désigner le CGRI comme groupe terroriste, criminalisant tout soutien à la force, a rapporté le journal britannique Telegraph plus tôt ce mois-ci. Les États-Unis ont désigné le CGRI comme groupe terroriste en 2019 et ont sanctionné plusieurs responsables iraniens. En réponse, l’Iran a sanctionné plusieurs individus et entités américains.