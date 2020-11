Le Parlement européen approuve les sanctions contre la Turquie pour la réouverture de la ville de Chypre

Les députés européens ont adopté un amendement demandant au Conseil européen d’imposer des sanctions à la Turquie, après avoir voté à l’unanimité pour condamner son récent comportement “unilatéral et illégal” à Chypre et dans les eaux territoriales environnantes.

L’amendement a été présenté par le Parti populaire européen, un groupe de centre-droit dirigé par le président du Conseil européen, Donald Tusk, et appelle l’UE à “maintenir sa position unifiée face aux actions unilatérales et illégales de la Turquie” en imposant des sanctions strictes contre le pays.

La décision intervient après les tentatives de la Turquie de rouvrir Varosha, une station balnéaire abandonnée à Chypre après l’invasion turque de 1974. Ankara affirme que le nord de Chypre est son territoire, alors qu’il est internationalement reconnu comme une terre chypriote occupée illégalement.

Des politiciens de toute l’Union européenne, dirigés par Chypre, la France et la Grèce, ont poussé le Parlement européen à donner suite à une menace, formulée en octobre, de sanctionner Ankara pour ses actions.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait valoir que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait ignoré les avertissements que les dirigeants de l’UE lui avaient donnés le mois dernier pour abandonner son différend sur l’exploration gazière en Méditerranée.

La nature des sanctions n’a pas été définie et le ministère turc des Affaires étrangères a critiqué l’UE pour avoir discuté à plusieurs reprises de la question. On pense que les sanctions, préparées par la France, viseraient l’économie turque, affectant potentiellement les banques, l’énergie et le transport maritime.

La France et la Turquie ont été en désaccord ces dernières semaines sur le conflit du Haut-Karabakh, Paris affirmant qu’Ankara attise les tensions dans la région. La Turquie a répondu en accusant la France d’être partiale et provocante en adoptant une résolution appelant à la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh en tant que pays indépendant.

Pendant ce temps, Ankara est également en colère contre Paris pour avoir prétendument maltraité les musulmans, alors que la France tente de combattre les extrémistes après de nombreuses attaques terroristes sur son territoire. Erdogan a appelé au boycott des produits français sur cette question.

