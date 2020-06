Le Parlement européen appelle à une stratégie post-2020 ambitieuse pour les personnes handicapées

Au cours de la session plénière de jeudi, les législateurs de l’UE ont appelé la Commission à présenter une stratégie “ambitieuse” pour l’après-2020, qui garantira que les personnes handicapées et leurs familles puissent pleinement jouir de leurs droits fondamentaux.

Avec 653 voix pour, 6 contre et 29 abstentions, les députés ont adopté à une écrasante majorité une résolution soulignant la nécessité d’une stratégie globale et «bien financée» en matière de handicap qui reflète la diversité des personnes handicapées et leurs besoins.

À cette fin, les législateurs de l’UE ont noté que les personnes handicapées, ainsi que leurs familles et les organisations représentatives, devraient être incluses à tous les niveaux de la nouvelle stratégie; de la préparation et de la mise en œuvre au suivi et à l’évaluation.

Ils ont particulièrement souligné qu’une approche fondée sur le sexe était nécessaire pour lutter contre les nombreux cas de discrimination auxquels sont confrontées les femmes et les filles handicapées.

Avec l’actuelle stratégie européenne pour les personnes handicapées 2010-2020 touche à sa fin, la décision des législateurs fait suite à un débat tenu au Parlement en décembre. Bien que la résolution soit prête en mars, son vote a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ce dernier a touché de manière disproportionnée les personnes handicapées, entraînant de graves perturbations dans les services de soins et de soutien et le manque de mesures de précaution dans les institutions résidentielles, ont également souligné les députés.

«Nous devons tirer les leçons des lacunes de la stratégie actuelle. Surtout, nous avons besoin de données solides et désagrégées pour permettre une prise de décision éclairée et pour éliminer d’énormes disparités », a déclaré Lucia Duris Nicholsonova, députée européenne du groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR), ainsi que rapporteur et président du Parlement. Commission de l’emploi et des affaires sociales.