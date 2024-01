Le Parlement européen appelle à priver la Hongrie de son droit de vote en cas de conflit sur l’État de droit – POLITICO

STRASBOURG — Les députés ont demandé au Conseil de l’UE d’explorer la possibilité de priver la Hongrie de son droit de vote à l’UE dans le cadre d’un affrontement avec Budapest sur l’État de droit.

Lors d’un vote jeudi au Parlement européen, une majorité de députés ont soutenu une résolution non contraignante appelant les gouvernements des 26 autres pays de l’UE à utiliser une clause dans les traités de l’UE « pour prendre des mesures et déterminer si la Hongrie a commis des actes graves et persistants ». violations des valeurs de l’UE.

Il s’agit de la dernière salve d’une confrontation qui dure depuis des années entre le Parlement – ​​qui a réussi à déclencher une procédure similaire et toujours en cours en 2018 – et le leader autoproclamé « antilibéral » de la Hongrie, Viktor Orbán, accusé de bafouer les valeurs démocratiques et l’indépendance du pouvoir judiciaire. système, et qui a bloqué de nouveaux financements européens pour l’Ukraine frappée par la guerre.

La députée libérale hongroise Katalin Cseh a déclaré dans un communiqué : « Cette Assemblée montre que nous sommes sérieux lorsqu’il s’agit de défendre l’État de droit dans notre Union et que nous n’avons pas peur des tentatives de chantage du Premier ministre Orbán. La Commission devra désormais faire face aux conséquences de la trahison de nos valeurs européennes.»

Orbán plus tôt accusé Les députés veulent « priver les citoyens de leur droit de décider de leur avenir », a-t-il déclaré sur X. « Quelle position antidémocratique !

La décision des députés n’a aucun effet juridique, car ce n’est pas au Parlement européen de prendre une telle mesure, mais elle envoie un signal politique aux autres institutions européennes quant à l’ampleur du mécontentement des députés face au recul d’Orbán en matière d’État de droit, et à quel point l’UE fait peu pour y remédier. 120 députés européens avaient déjà signé une pétition largement diffusée mais tout aussi non contraignante appelant à la même mesure.

La décision du Parlement intervient quelques jours avant le sommet des dirigeants de l’UE en février, au cours duquel la Commission et les pays de l’UE espèrent convaincre la Hongrie de revenir sur son opposition au déblocage des fonds européens pour l’Ukraine frappée par la guerre.

Les députés ont également demandé d’explorer la possibilité de poursuivre l’exécutif européen devant la Cour de justice de l’Union européenne, indignés par sa décision de débloquer quelque 10 milliards d’euros pour la Hongrie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré cette semaine aux députés que cette décision était justifiée – même si elle a agacé certains députés en partant avant la fin du débat. Les affaires juridiques du Parlement Comitéen collaboration avec le service juridique du Parlement, devra maintenant examiner la faisabilité d’ouvrir une telle procédure, dans laquelle, dans un premier temps, la Cour serait invitée à vérifier la légalité du dégel des fonds par la Commission.

Les députés n’ont pas soutenu la tentative du groupe libéral Renew Europe de menacer de retirer la confiance à la Commission européenne si elle débloque davantage de fonds pour la Hongrie, une somme qui s’élève actuellement à quelque 20 milliards d’euros de fonds européens.

Le législateur libéral Guy Verhofstadt a lancé une attaque virulente contre von der Leyen lors du débat de cette semaine. Mais le groupe de centre droit du PPE a menacé de faire sauter l’intégralité de la résolution si la motion de censure était adoptée, et celle-ci a finalement échoué de loin.

Une tentative de l’extrême gauche de suspendre la présidence hongroise du Conseil tournant de l’UE – qui s’étendra de juillet à décembre de cette année – a également échoué.

Au final, 345 députés ont voté pour la résolution, 104 contre et 29 se sont abstenus.