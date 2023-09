Le Parlement européen appelle à des sanctions contre l’Azerbaïdjan

La commission des affaires étrangères du Parlement a condamné l’attaque « injustifiée » de l’armée azérie contre la province contestée du Haut-Karabakh.

La commission des affaires étrangères du Parlement européen a condamné la décision de l’Azerbaïdjan « pré-planifié et injustifié » attaque contre la province ethniquement arménienne du Haut-Karabakh. Si Bakou refuse d’annuler l’assaut, la commission a recommandé mardi que le Conseil européen impose des sanctions à l’Azerbaïdjan.

« En l’absence d’un arrêt immédiat de l’attaque en cours, nous appelons le Conseil à reconsidérer fondamentalement les relations de l’UE avec l’Azerbaïdjan dans cette optique et à envisager d’imposer des sanctions contre les autorités azerbaïdjanaises responsables. » » a lu une déclaration commune du président de la commission David McAllister et de ses rapporteurs pour la région du Caucase, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

L’armée azérie a annoncé « mesures antiterroristes » dans le Haut-Karabakh mardi matin, alors que la partie arménienne a signalé des frappes de missiles et d’artillerie sur la capitale régionale, Stepanakert, ainsi que des attaques de chars le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan. La partie azérie a affirmé que les troupes arméniennes au Haut-Karabakh avaient ouvert le feu sur leurs positions tôt le matin, une affirmation démentie par Erevan.

Les États-Unis, l’UE et la Russie – qui dispose d’un contingent de maintien de la paix stationné au Haut-Karabakh – ont tous appelé les deux parties à régler leurs différends de manière pacifique. Les responsables de la province elle-même ont appelé leurs homologues azéris à cesser le feu et à « Asseyez-vous à la table des négociations pour résoudre cette situation. »

Le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance de l’Azerbaïdjan à la fin de l’URSS. La population majoritairement arménienne de la région a mené une guerre à grande échelle pour sa souveraineté dans les années 1990 et a depuis lors été soutenue par Erevan. Un deuxième conflit autour de l’enclave a éclaté en 2020, qui s’est terminé par la perte d’une partie du territoire au profit de l’Azerbaïdjan, et a laissé le Haut-Karabakh relié à l’Arménie par le couloir de Latchine, une route de montagne qui était la seule voie d’approvisionnement du territoire jusqu’à ce qu’il soit bloqué par des militants écologistes soutenus par Bakou l’année dernière.

L’Arménie a accusé l’Azerbaïdjan d’utiliser le blocus pour faciliter la « nettoyage ethnique » du Haut-Karabagh. Dans sa déclaration de mardi, la commission a condamné le rôle de l’Azerbaïdjan dans le maintien du blocus, accusant Bakou de créer un « crise humanitaire majeure ».