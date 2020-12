Le Parlement européen a adopté son budget septennal de l’UE à une majorité écrasante, ouvrant la voie à l’UE pour poursuivre des programmes clés dans les années à venir.

Le budget de 1,8 billion d’euros et le plan de récupération des coronavirus ont été approuvés par le Conseil européen au début du mois et ont été adoptés au PE mercredi soir avec 548 voix pour, 81 contre et 66 abstentions.

Il comprend un complément de 15 milliards d’euros pour 10 programmes, qui, selon lui, renforceront la lutte contre le coronavirus, offriront des opportunités à la prochaine génération et protégeront les valeurs européennes.

Le président du PE, David Sassoli, l’a qualifié de « budget historique pour un moment historique », qui jette les bases d’une « Europe plus verte et plus juste ».

La route pour faire adopter le budget a été entravée par des problèmes liés à la Hongrie et à la Pologne, qui ont menacé d’y opposer leur veto en raison de l’opposition à un mécanisme qui conditionnerait certains fonds au respect par un État membre des valeurs européennes fondamentales.

Mais un compromis a été trouvé, le mécanisme étant suspendu pendant que l’UE élabore des plans sur la manière dont il pourrait être utilisé.

« Ces dernières semaines, nous avons assisté à une triste démonstration d’obstacles de la part des gouvernements hongrois et polonais, qui voulaient prendre en otage le fonds de redressement pour leur propre agenda anti-démocratique », a déclaré Ska Keller, une eurodéputée verte allemande.

« Messieurs Orbán et Kacziynksi, vous ne servez ni vos citoyens, ni notre avenir européen commun », a-t-elle ajouté.

Une fois opérationnelle, l’UE pourra couper les fonds aux pays en cas de violation systémique de l’état de droit.

Les deux pays sont depuis longtemps en désaccord avec l’UE sur des questions telles que l’état de droit et l’indépendance judiciaire.