Le Parlement canadien vote à l’unanimité pour accepter 10 000 réfugiés ouïghours

Qui sont les Ouïghours et que leur arrive-t-il en Chine ?

Le projet de loi prévoit que le programme – qui accepterait les Ouïghours de pays autres que la Chine – commencera en 2024 et se déroulera sur deux ans. La prochaine étape procédurale consiste à établir un rapport dans les 100 prochains jours sur la manière dont le plan pourrait être mis en œuvre.

La motion est une déclaration d’intention et n’oblige pas le gouvernement à y donner suite. Cependant, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l’Immigration Sean Fraser ont voté en sa faveur, bien qu’ils n’aient pas expressément indiqué comment ni quand il pourrait être exécuté. Le ministère de l’Immigration du Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi matin.

“Ce fut une bonne journée pour le Canada, pour le peuple ouïghour et notre famille humaine”, a-t-il tweeté.

Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a répondu à la proposition lors d’une conférence de presse jeudi, accusant Ottawa de « manipuler politiquement les questions liées au Xinjiang pour des arrière-pensées, de répandre la désinformation et d’induire le public en erreur ».

Depuis 2017, Pékin a mené une vaste campagne de répression dans la région du nord-ouest du Xinjiang sous la bannière du contre-terrorisme, entreprenant des campagnes pour assimiler de force le groupe ethnique minoritaire majoritairement musulman. Les experts estiment que les autorités chinoises ont détenu plus d’un million d’Ouïghours dans le cadre de la répression, les détenant dans des centres et des camps de rééducation et suscitant une condamnation internationale.