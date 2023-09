Le Parlement canadien rend hommage à un ancien nazi lors de la visite de Zelenskyy d’Ukraine – NBC Los Angeles

Le président de la Chambre des communes du Canada s’est excusé dimanche d’avoir reconnu un homme qui s’est battu pour une unité militaire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Juste après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ait prononcé un discours à la Chambre des communes vendredi, les législateurs canadiens ont ovationné Yaroslav Hunka, 98 ans, lorsque le président Anthony Rota a attiré l’attention sur lui. Rota a présenté Hunka comme un héros de guerre ayant combattu pour la première division ukrainienne.

« Dans mes remarques suite au discours du président ukrainien, j’ai reconnu une personne dans la tribune. J’ai par la suite pris connaissance de davantage d’informations, ce qui me fait regretter ma décision de le faire », a déclaré Rota dans un communiqué.

Il a ajouté que ses collègues parlementaires et la délégation ukrainienne n’étaient pas au courant de son projet de reconnaître Hunka. Rota a noté que Hunka venait de son district.

« Je tiens particulièrement à présenter mes plus sincères excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier. J’accepte l’entière responsabilité de mon acte », a déclaré Rota.

Hunka n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter.

Les législateurs canadiens ont applaudi et Zelenskyy a levé le poing en signe de reconnaissance alors que Hunka saluait depuis la tribune lors de deux ovations distinctes. Rota l’a qualifié de « héros ukrainien et de héros canadien, et nous le remercions pour tous ses services ».

Zelensky était à Ottawa pour renforcer le soutien des alliés occidentaux à la guerre de l’Ukraine contre l’invasion russe.

Vladimir Poutine a décrit ses ennemis en Ukraine comme des « néo-nazis », même si Zelensky est juif et a perdu des proches dans l’Holocauste.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a déclaré dans un communiqué que Rota s’était excusé et avait accepté l’entière responsabilité de l’invitation à Hunka et de sa reconnaissance au Parlement.

« C’était la bonne chose à faire », indique le communiqué. « Aucune notification préalable n’a été fournie au bureau du Premier ministre, ni à la délégation ukrainienne, concernant l’invitation ou la reconnaissance. »

La première division ukrainienne était également connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia ou SS 14e division Waffen, une unité volontaire placée sous le commandement des nazis.

Le Centre des Amis du Centre d’études sur l’Holocauste Simon Wiesenthal a publié dimanche un communiqué affirmant que la division « était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable ».

« Des excuses sont dues à tous les survivants de l’Holocauste et vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les nazis, et une explication doit être fournie sur la façon dont cet individu est entré dans les salles sacrées du Parlement canadien et a reçu la reconnaissance du président de la Chambre et d’un ovation debout », indique le communiqué.

Le PDG de B’nai Brith Canada, Michael Mostyn, a déclaré qu’il était scandaleux que le Parlement honore un ancien membre d’une unité nazie, affirmant que les « idéologues ultra-nationalistes » ukrainiens qui se sont portés volontaires pour la division Galice « rêvaient d’un État ukrainien ethniquement homogène et appuyaient le idée de nettoyage ethnique.

«Nous comprenons que des excuses soient à venir. Nous attendons des excuses significatives. Le Parlement doit des excuses à tous les Canadiens pour cet outrage et une explication détaillée de la façon dont cela a pu se produire au centre de la démocratie canadienne », a déclaré Mostyn avant que Rota ne publie sa déclaration.

Les députés de tous les partis se sont levés pour applaudir Hunka. Un porte-parole du parti conservateur a déclaré que son parti n’était pas au courant de son histoire à l’époque.

«Nous trouvons les rapports sur l’histoire de cet individu très troublants», a déclaré Sebastian Skamski, ajoutant que le parti libéral de Trudeau devrait expliquer pourquoi il a été invité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré jeudi les dirigeants de la Chambre et du Sénat pour discuter du soutien américain continu à la lutte de l’Ukraine contre la Russie.