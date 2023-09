Le Parlement britannique secoué par la découverte d’un « espion chinois »

Les faucons conservateurs veulent intensifier les tensions avec Pékin, mais les responsables de Londres seraient réticents

Deux anciens dirigeants du Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne ont appelé lundi à une position plus dure à l’égard de la Chine, après des révélations selon lesquelles un membre du Parlement avait été arrêté pour possible espionnage il y a des mois.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré à la Chambre des communes qu’il était « une nouvelle effroyable » qu’une cellule d’espionnage chinoise pourrait opérer à Londres, tandis que l’ancienne Première ministre Liz Truss a exhorté le gouvernement « reconnaître que la Chine constitue la plus grande menace à la fois pour le monde et pour la liberté et la démocratie du Royaume-Uni. »

Les faucons chinois tels que Smith et Truss ont exhorté le Premier ministre Rishi Sunak à déclarer la Chine « menace, » ce qui ferait travailler n’importe qui « à la direction » de Pékin ou dans une entreprise liée à l’État sous la surveillance accrue des services de sécurité.

Réduire la politique chinoise du Royaume-Uni « juste à un mot » aurait tort, a déclaré à AP le porte-parole de Sunak, Max Blain. « Nous devons profiter de l’occasion pour dialoguer avec la Chine, et non pas nous contenter de crier en marge. » » dit Blain.

Le secrétaire d’État aux Affaires, Kemi Badenoch, a également fait valoir que le Royaume-Uni ne devrait pas utiliser un langage incitant à l’escalade.

« La Chine est un pays avec lequel nous faisons beaucoup d’affaires » » Badenoch a déclaré à Sky News. « La Chine est un pays important sur le plan économique mondial. Il siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Nous ne devrions certainement pas décrire la Chine comme un ennemi, mais nous pouvons la décrire comme un défi.»

La police métropolitaine a révélé ce week-end que deux hommes avaient été arrêtés en mars en vertu de la loi sur les secrets officiels et libérés sous caution jusqu’en octobre.

La police n’a nommé aucun des suspects, mais les médias l’ont fait. Le Sunday Times, propriété de Rupert Murdoch, a désigné l’un des suspects comme étant un assistant parlementaire de 28 ans qui était « étroitement liés » au ministre d’État à la Sécurité Tom Tugendhat et a travaillé comme recherchiste pour Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères à la Chambre des communes.

Dans un communiqué publié lundi par ses avocats, le chercheur a affirmé qu’il était « complètement innocent. »

« Jusqu’à présent, j’ai passé ma carrière à essayer d’éduquer les autres sur le défi et les menaces que représente le Parti communiste chinois. » dit le communiqué. « Faire ce qui a été revendiqué contre moi dans des reportages extravagants serait contraire à tout ce que je défends. »

Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lundi que les activités d’espionnage présumées de la Chine au Royaume-Uni étaient « inexistant » et que la Grande-Bretagne devrait « arrêtez de diffuser de fausses informations et arrêtez sa manipulation politique anti-Chine et ses diffamations malveillantes. »