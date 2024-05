Le Parlement britannique se dissout et le drame de la campagne électorale commence

La course a donc commencé, avec le Parti conservateur du Premier ministre Rishi Sunak promettant la « sécurité » et le Parti travailliste de Keir Starmer vendant le « changement », du genre non menaçant.

Il ne s’agit pas d’une répétition des dernières élections générales britanniques, en 2019, où un joyeux Boris Johnson avait renversé un impopulaire Jeremy Corbyn sous la bannière « Get Brexit Done ».

Plus tôt, le leader travailliste avait critiqué Sunak pour « avoir fouillé dans le coffre à jouets des mauvaises idées et en avoir mis une sur la table chaque jour, sans financement ni coût ».

Pour sa part, Starmer semble jouer la prudence – ni grand, ni audacieux – en s’en tenant aux six « premières étapes » vagues, sûres et vagues du Labour s’il gagne.

Sunak n’a pas grand-chose à montrer après un an et demi en tant que Premier ministre. Il affirme avoir aidé les familles grâce à des congés payés pendant la pandémie. Mais deux de ses initiatives phares – les vols d’expulsion vers le Rwanda et la législation « génération sans fumée » – sont suspendues jusqu’après le vote. Et pourtant, Sunak a lancé de grandes idées pour sa prochaine administration, surprenant certains de ses propres (anciens) ministres.