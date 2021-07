Le Parlement britannique débat de l’opportunité d’inscrire dans la loi l’idée des animaux en tant qu’êtres sensibles au bien-être animal

Il a déclaré que l’étude scientifique de la cognition, de la conscience et de la sensibilité animales a progressé ces dernières années et que des capacités autrefois considérées comme uniques aux humains ont également été découvertes chez des animaux non humains, notamment l’utilisation d’outils, le langage, le sens du temps et de l’avenir, la tromperie, empathie et altruisme.