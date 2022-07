Le Parlement belge adopte un traité avec l’Iran qui pourrait conduire à la libération d’un terroriste condamné

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le parlement belge a ratifié un traité avec l’Iran qui prépare le terrain pour un échange de prisonniers qui pourrait permettre à un terroriste iranien condamné de se libérer.

“La Résistance iranienne condamne fermement l’approbation de l’accord honteux avec le régime des mollahs et considère que c’est la plus grande incitation pour le fascisme religieux au pouvoir en Iran à intensifier le terrorisme et à utiliser la prise d’otages autant que possible”, a déclaré Maryam Radjavi, la présidente- élu du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), a déclaré dans un communiqué après le vote.

La déclaration intervient après que 79 des 131 députés belges présents ont voté en faveur du traité qui a été approuvé par la commission des affaires étrangères du Parlement le 6 juillet, ouvrant la voie à un accord qui pourrait voir la libération d’Assadollah Assadi, un Iranien condamné à 20 ans. – des années de prison devant les tribunaux belges pour un complot à la bombe qui visait un rassemblement d’opposants au régime iranien en France.

L’accord ouvrira également la voie à la libération de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele, qui se trouve en Iran depuis février.

Mais certaines parties du traité, qui permettent aux Belges condamnés en Iran de purger leur peine en Belgique et aux Iraniens condamnés en Belgique de purger leur peine en Iran, étaient plus controversées, notamment une disposition qui permet à chaque pays d’accorder l’amnistie à ses les prisonniers. Assadi, un ancien diplomate iranien, devrait être rapidement libéré.

Radjavi estime que l’accord “encourage davantage le terrorisme et la prise d’otages” de la part de l’Iran, affirmant que le CNRI “continuera d’examiner toutes les voies et options politiques et juridiques pour empêcher l’extradition d’un diplomate terroriste vers l’Iran”.

“Toute réinstallation de criminels responsables de terrorisme et de violations des droits de l’homme, sans purger de peine légalement mandatée, vise à encourager et à offrir une rançon pour le terrorisme et les violations des droits de l’homme et une violation des lois internationales et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU”, a déclaré Radjavi.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo n’a pas été convaincu par les critiques du traité, arguant qu’il était vital de ramener à la maison un citoyen belge innocent.

« Que dites-vous à sa famille, qu’on va le laisser pourrir dans sa cellule ? De Croo a déclaré la semaine dernière. “La Belgique n’abandonne pas ses citoyens.”

Le traité a également été célébré par la famille de Vandecasteele, qui l’a qualifié de “bonne décision” malgré la libération potentielle d’un terroriste condamné.

“Ce n’est jamais un commerce équitable avec un terroriste, mais ce n’est pas non plus juste de garder un homme innocent en prison”, a déclaré Olivier Van Steirtegem, un représentant de la famille, selon Politico.

Mais François De Smet, qui dirige le parti d’opposition belge Défi, a averti que le traité aurait “de terribles répercussions sur la réputation de notre pays et la sécurité de nos citoyens”.

“La Belgique envoie le message que sa justice est à vendre”, a-t-il déclaré sur Twitter.