Le Parlement australien censure l’ancien Premier ministre

CANBERRA, Australie (AP) – L’ancien Premier ministre australien Scott Morrison a énuméré mercredi ses réalisations au sein du gouvernement, notamment sa résistance à une Chine “intimidante” alors qu’il s’opposait en vain à la censure du Parlement pour avoir secrètement accumulé plusieurs pouvoirs ministériels.

Le gouvernement du Parti travailliste de centre-gauche a présenté à la Chambre des représentants une rare motion de censure contre Morrison, qui, en tant que Premier ministre conservateur, a pris des mesures sans précédent en se nommant à cinq postes ministériels entre mars 2020 et mai 2021, généralement à l’insu du ministre actuel.

La Chambre a adopté la motion 86 contre 50. Elle était sûre d’être adoptée parce que les travaillistes détiennent la majorité à la Chambre, alors que la plupart des législateurs de l’opposition l’ont rejetée comme une « récompense politique ». Morrison est le premier ancien Premier ministre à être censuré.

Une motion de censure contre Morrison, qui reste un député de l’opposition, n’a d’autre effet que de ternir son héritage politique.

Morrison a commenté publiquement la controverse mercredi – la première fois depuis que sa prise de pouvoir a été révélée en août par le biais d’entretiens qu’il avait accordés à deux journalistes sur ses réponses au gouvernement à la pandémie de COVID-19. Depuis lors, il a publié deux déclarations écrites par l’intermédiaire d’avocats.

Morrison a déclaré qu’il s’était donné des pouvoirs ministériels supplémentaires à un moment où l’Australie “fait face à une incertitude et à une imprévisibilité extrêmes”.

Les critiques avaient été “faites à partir de la sécurité et du calme relatif du recul”, a-t-il déclaré.

“Je suis fier … à une époque d’épreuves extrêmes, mon gouvernement s’est levé et a fait face à l’abîme d’incertitude dans lequel notre pays s’est penché et à la coercition d’un tyran régional et a vu l’Australie traverser la tempête”, a déclaré Morrison à la Chambre, faisant référence à la Chine. .

“Notre nation a été confrontée aux plus grands défis que nous ayons rencontrés depuis la Seconde Guerre mondiale : une sécheresse, des catastrophes naturelles, une pandémie mondiale, la récession mondiale et nationale, la cause de la pandémie et une Chine montante et affirmée cherchant à contraindre l’Australie à se soumettre”, Morrison ajoutée.

La motion de censure indiquait qu’en n’informant pas son cabinet, le Parlement et le peuple australien de ses pouvoirs ministériels supplémentaires, Morrison avait sapé le gouvernement responsable et érodé la confiance du public dans la démocratie australienne.

Le gouvernement, élu en mai, a cité les conclusions d’une enquête sur l’extraordinaire prise de pouvoir de Morrison.

La juge à la retraite de la Haute Cour, Virginia Bell, dans son enquête, a recommandé la semaine dernière que des lois soient créées pour exiger la publication d’avis publics de nominations ministérielles ainsi que la répartition des responsabilités ministérielles. Le gouvernement a présenté de telles lois à la Chambre mercredi.

Morrison a déclaré qu’il accueillait favorablement les recommandations de Bell, affirmant que son bureau n’avait jamais émis d’instructions interdisant que ses pouvoirs ministériels supplémentaires soient rendus publics.

Morrison s’est donné les portefeuilles de la santé, des finances, du trésor, des affaires intérieures et des ressources. Mais il n’a exercé ces pouvoirs qu’une seule fois lorsqu’il a annulé une décision de l’ancien ministre des Ressources Keith Pitt d’approuver un projet de forage gazier controversé au large de la côte nord de Sydney qui aurait nui aux chances de réélection de leur gouvernement.

Asset Energy, une société à l’origine du projet, combat la décision de Morrison devant la Cour fédérale de bloquer le développement du bassin offshore de 4 576 kilomètres carrés (1 767 milles carrés) connu sous le nom de PEP-11.

Asset accuse Morrison de partialité et de ne pas avoir assuré l’équité procédurale lorsqu’il a bloqué le projet en mars.

Morrison a déclaré qu’il avait dupliqué les pouvoirs de Pitt pour annuler cette décision spécifique.

“La décision que j’ai prise sur PEP-11 était la bonne”, a déclaré Morrison.

L’indépendante de Sydney Sophie Scamps, qui a fait campagne contre le PEP-11 avant les élections de mai et a soutenu la motion de censure, a décrit la prise de pouvoir de Morrison comme “une embardée profondément inquiétante vers l’autoritarisme”.

Sa collègue indépendante Kate Chaney, qui a également soutenu la motion de censure, a déclaré que l’Australie sous Morrison avait “plongé son orteil dans le bassin de l’autocratie”.

Morrison a déclaré qu’il pensait que son bureau avait dit à l’ancien ministre des Finances Simon Birmingham que le Premier ministre avait également pris en charge le portefeuille des finances. Birmingham n’avait pas été informé.

“Je reconnais que la non-divulgation des arrangements a causé une infraction involontaire et présente des excuses à ceux qui ont été offensés”, a déclaré Morrison.

“Je ne m’excuse pas d’avoir pris des mesures, en particulier des mesures prudentes de redondance (des pouvoirs ministériels), dans une crise nationale afin de sauver des vies et de sauver des moyens de subsistance”, a-t-il ajouté.

Morrison a classé tenir tête à la Chine parmi ses plus grandes réalisations pendant son mandat d’août 2018 à mai de cette année.

“Nous avons résisté à un régime chinois tyrannique qui cherchait à contraindre et à s’imposer à notre démocratie par des menaces, des sanctions et des intimidations”, a déclaré Morrison.

Les relations troublées de l’Australie avec la Chine montrent des signes d’amélioration sous le gouvernement travailliste.

Le successeur de Morrison, le Premier ministre Anthony Albanese, a tenu ce mois-ci la première réunion bilatérale officielle de l’Australie avec le président chinois Xi Jinping depuis le prédécesseur de Morrison, le Premier ministre Malcolm Turnbull en 2016.

En appelant à la censure de Morrison, Albanese a déclaré que l’ancien Premier ministre avait fait preuve d’orgueil, d’arrogance et de déni, mais pas de contrition.

“Il doit des excuses au peuple australien pour l’atteinte à la démocratie, et c’est pourquoi cette motion devrait être soutenue par tous les membres de cette Chambre”, a déclaré Albanese.

Morrison est le premier législateur à être censuré par le Parlement depuis l’ancien ministre conservateur Bruce Billson en 2018. Billson a été censuré à l’unanimité pour ne pas avoir déclaré qu’il recevait un salaire du secteur privé avant de se retirer du Parlement.

Rod Mcguirk, l’Associated Press