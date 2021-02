Le parlement australien adopte une loi exigeant que Big Tech paie les médias après des changements de dernière minute provoqués par l’interdiction des actualités sur Facebook

Les législateurs australiens ont adopté une loi qui oblige les géants de la technologie comme Facebook et Google à débourser de l’argent pour le contenu médiatique. Les critiques affirment que le projet de loi a été édulcoré après que Facebook a imposé une interdiction d’une semaine sur les nouvelles australiennes.

Le projet de loi tant attendu, qui devrait constituer un précédent que d’autres pays comme le Canada pourraient bientôt suivre, met apparemment fin à la querelle houleuse entre Facebook et le gouvernement australien qui a forcé des modifications de dernière minute au projet de loi. Les changements ont donné aux entreprises technologiques plus de temps pour négocier les accords avec les éditeurs afin d’éviter d’être soumises aux nouvelles règles. Les entreprises de technologie peuvent potentiellement contourner le nouveau code de négociation des médias si elles «Contributions financières significatives à la durabilité de l’industrie australienne de l’information.»

Alors que certains ont critiqué les amendements comme un abandon de facto aux tactiques de torsion des bras de Big Tech, le président de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC), Rod Sims, a salué la législation, affirmant qu’il était «Extrêmement heureux» avec le résultat des négociations tout en appelant le résultat final un «Étape importante dans le maintien» la diversité des médias australiens.

Les Sims ont cherché à minimiser les modifications en tant que modifications mineures, faisant valoir que «Les changements que le gouvernement a apportés sont des choses qui n’ont pas beaucoup d’importance ou qui visent simplement à clarifier des choses qui, du moins dans l’esprit de Facebook, n’étaient pas claires.»

Facebook, à son tour, a salué les changements, notant que les autorités australiennes ont répondu à ses préoccupations concernant les amendements au code des médias, qui fait lui-même l’objet de débats depuis trois ans.

Mardi, Facebook a pris un ton encore plus conciliant, admettant qu’il était trop zélé en imposant son black-out d’une semaine sur le contenu des actualités. Une multitude de pages non-actualisées, y compris celles d’organisations caritatives, de services d’incendie et de groupes fournissant des informations sur la pandémie de Covid-19, ont été balayées dans la vaste répression dans une erreur apparente.

«Nous avons commis une erreur du côté de l’application excessive», Facebook a déclaré qu’il s’excusait pour la bévue.

Entre-temps, Facebook a déjà mené des négociations avec plusieurs agences de presse australiennes, notamment Seven West Media, Nine Entertainment et l’Australian Broadcasting Corp.

Mercredi, Facebook a annoncé son intention de canaliser au moins 1 milliard de dollars dans l’industrie mondiale de l’information au cours des trois prochaines années.

