Le Parlement australien adopte un projet de loi sur les médias qui oblige Google et Facebook à se tourner vers les organes d’information pour leur contenu

Le parlement australien a adopté jeudi une nouvelle loi visant à forcer Google et Facebook d’Alphabet Inc à payer les entreprises de médias pour le contenu utilisé sur leurs plates-formes dans le cadre de réformes qui pourraient être reproduites dans d’autres pays. L’Australie sera le premier pays où un arbitre gouvernemental décidera du prix à payer par les géants de la technologie si les négociations commerciales avec les médias locaux échouent.

Cependant, la législation a été édulcorée à la dernière minute après qu’une impasse entre le gouvernement et Facebook a abouti au blocage par la société de médias sociaux de toutes les nouvelles pour les utilisateurs australiens. Les amendements ultérieurs au projet de loi ont inclus le fait de donner au gouvernement le pouvoir discrétionnaire de libérer Facebook ou Google du processus d’arbitrage s’ils prouvent qu’ils ont apporté une «contribution significative» à l’industrie de l’information australienne.

Certains législateurs et éditeurs ont averti que cela pourrait injustement laisser les petites entreprises de médias dans le froid, mais le gouvernement et Facebook ont ​​tous deux déclaré que la législation révisée était une victoire. «Le code garantira que les entreprises des médias d’information seront rémunérées équitablement pour le contenu qu’elles génèrent, contribuant ainsi à soutenir le journalisme d’intérêt public en Australie», ont déclaré jeudi le trésorier Josh Frydenberg et le ministre des Communications Paul Fletcher dans un communiqué conjoint.

Les progrès de la législation ont été suivis de près dans le monde entier, alors que des pays comme le Canada et la Grande-Bretagne envisagent des mesures similaires pour freiner les plates-formes technologiques dominantes. Le code révisé, qui comprend également une période plus longue pour que les entreprises de technologie concluent des accords avec les entreprises de médias avant que l’État n’intervienne, sera révisé dans l’année suivant son entrée en vigueur, indique le communiqué. Il n’a pas fourni de date de début.

La législation ne nomme pas spécifiquement Facebook ou Google. Frydenberg a déclaré plus tôt cette semaine qu’il attendrait que les géants de la technologie concluent des accords commerciaux avec des entreprises de médias avant de décider de les contraindre tous les deux à le faire en vertu de la nouvelle loi. Google a conclu une série d’accords avec des éditeurs, y compris un accord de contenu mondial avec News Corp, après avoir menacé de retirer son moteur de recherche d’Australie en raison des lois.

Plusieurs sociétés de médias, dont Seven West Media, Nine Entertainment et l’Australian Broadcasting Corp, ont déclaré être en pourparlers avec Facebook. Les représentants de Google et de Facebook n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters jeudi.