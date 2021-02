Le Parlement australien adopte le code de négociation des médias d’information

SYDNEY: Le parlement australien a adopté jeudi un code de négociation obligatoire pour les médias d’information et les plateformes numériques qui rendra obligatoire pour Google et Facebook Inc d’Alphabet Inc de payer les entreprises de médias pour le contenu.

Le code sera révisé dans l’année suivant son entrée en vigueur, ont déclaré le trésorier Josh Frydenberg et le ministre des Communications Paul Fletcher dans une déclaration conjointe.

«Le code garantira que les entreprises des médias d’information seront rémunérées équitablement pour le contenu qu’elles génèrent, contribuant ainsi à soutenir le journalisme d’intérêt public en Australie», ont-ils déclaré.

L’adoption du code, élaboré après une analyse approfondie de l’organisme de réglementation antitrust australien et près de trois ans de consultation publique, peut encourager des pays comme la Grande-Bretagne et le Canada qui prévoient des lois similaires.

D’autres pays ont introduit une législation obligeant les grandes entreprises technologiques à négocier avec les entreprises de médias des frais de licence pour les liens qui attirent du trafic et des revenus publicitaires vers leurs plates-formes.

Le nouveau code fait de l’Australie le premier pays où un arbitre gouvernemental fixera les tarifs que les géants de la technologie devront payer si les négociations avec les entreprises de médias échouent.

Frydenberg et Fletcher ont déclaré que le gouvernement était heureux de voir « les progrès de Google et plus récemment de Facebook » dans la conclusion d’accords commerciaux avec les médias australiens.

Facebook avait coupé les nouvelles en Australie la semaine dernière au milieu de négociations tendues avec le gouvernement.