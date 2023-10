Le parlement arménien vote en faveur de l’adhésion à la Cour pénale internationale, mettant à rude épreuve les liens avec l’allié russe

EREVAN, Arménie (AP) — Le parlement arménien a voté mardi en faveur de l’adhésion à la Cour pénale internationale, une décision qui tend encore davantage les liens du pays avec son vieil allié la Russie après que la cour a émis un mandat d’arrêt contre le président Vladimir Poutine en raison des événements en Ukraine.

Moscou a qualifié le mois dernier les efforts d’Erevan pour rejoindre la CPI de « mesure hostile », et le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Arménie. Les pays qui ont signé et ratifié le Statut de Rome qui a créé la CPI sont tenus d’arrêter Poutine, inculpé de crimes de guerre liés à l’expulsion d’enfants d’Ukraine, s’il met le pied sur leur sol.

L’Arménie a ensuite cherché à assurer à la Russie que Poutine ne serait pas arrêté s’il entrait dans le pays.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a néanmoins qualifié la décision de mardi d’« incorrecte », affirmant qu’elle soulèverait « des questions supplémentaires » à Moscou, même si l’Arménie est « notre alliée, un État ami, notre partenaire et qu’elle nous unit beaucoup au peuple arménien frère ». »

Lorsqu’on lui a demandé si Poutine devrait s’abstenir de se rendre en Arménie, il a ajouté : « Bien sûr, nous ne voudrions pas que le président soit obligé, pour quelque raison que ce soit, de refuser une visite en Arménie. »

Une solution diplomatique est nécessaire et sera discutée avec Erevan, a-t-il déclaré.

Les responsables arméniens ont soutenu que cette décision n’avait rien à voir avec la Russie et qu’elle était motivée par ce qu’ils appellent l’agression de l’Azerbaïdjan contre le pays.

Les législateurs ont voté en faveur de la ratification du Statut de Rome par 60 voix contre 22. La mesure revient ensuite au président arménien, qui doit préparer un document de ratification, qui est ensuite déposé auprès du secrétaire général de l’ONU. La décision entre en vigueur 60 jours après la ratification, selon les législateurs arméniens.

Les relations de l’Arménie avec la Russie se sont considérablement détériorées ces dernières années.

En 2020, Moscou a négocié un accord mettant fin à une guerre de six semaines entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il exigeait qu’Erevan cède à Bakou de vastes étendues de territoire dans et autour du Haut-Karabakh, une partie de l’Azerbaïdjan à population majoritairement arménienne.

La Russie a ensuite envoyé quelque 2 000 soldats de maintien de la paix dans cette région tumultueuse et l’Arménie a accusé les troupes de n’avoir pas réussi à empêcher les récentes hostilités de l’Azerbaïdjan qui ont conduit Bakou à prendre le contrôle total de la région.

Le Kremlin, à son tour, a accusé le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan d’avoir précipité la chute du Haut-Karabakh en reconnaissant la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur la région.

Moscou accuse également Erevan d’avoir détérioré ses liens avec la Russie en se tournant vers l’Occident, notamment en accueillant des troupes américaines pour des exercices militaires conjoints.

On ne sait toujours pas si Pashinyan pourrait retirer l’Arménie de l’Organisation du Traité de sécurité collective dominée par Moscou, d’un groupe de plusieurs anciens pays soviétiques et d’autres alliances dirigées par la Russie. L’Arménie abrite également une base militaire russe et des gardes-frontières russes aident à patrouiller la frontière entre l’Arménie et la Turquie.

L’Arménie avait entamé le processus d’adhésion à la CPI il y a plus de 20 ans, mais en 2004, sa Cour constitutionnelle a jugé que le Statut de Rome contredisait la constitution du pays de l’époque, mettant ainsi le processus sur pause. Depuis, la constitution a été amendée à deux reprises. En mars, la Cour constitutionnelle a statué que les obligations des signataires définies par le Statut de Rome étaient conformes à la constitution existante.

L’envoyé arménien pour les questions juridiques internationales, Yegishe Kirakosyan, a déclaré qu’Erevan avait décidé de reprendre le processus d’adhésion à la CPI en raison de l’agression présumée de Bakou contre l’Arménie. Les responsables arméniens ont accusé l’année dernière l’Azerbaïdjan d’avoir tué un certain nombre de prisonniers de guerre arméniens, une allégation que Bakou avait promis d’enquêter.

Human Rights Watch a salué la décision de l’Arménie et a exhorté les autres pays de la région à suivre son exemple.

« La décision de l’Arménie de rejoindre la Cour pénale internationale face à une forte opposition – notamment de la part de la Russie – mérite le soutien international », a déclaré Balkees Jarrah, directeur adjoint de la justice internationale à Human Rights Watch, dans un communiqué.

« À une époque où il existe un risque majeur de graves abus dans le monde entier, la décision de l’Arménie de ratifier le traité de Rome envoie un message fort selon lequel les jours de l’impunité absolue pour ces crimes touchent à leur fin », indique le communiqué.

Erevan souhaite que la compétence de la CPI entre en vigueur à partir du 10 mai 2021, mais en vertu du traité fondateur de la Cour, l’Arménie devrait probablement faire une déclaration distincte à cet effet.

Kirakosyan a déclaré la semaine dernière que l’Arménie avait proposé à Moscou un accord bilatéral pour apaiser les inquiétudes de la Russie concernant Poutine. Le texte a été présenté à la Russie en avril, a-t-il déclaré, et les responsables arméniens attendent une réponse.

Kirakosyan a également déclaré qu’une arrestation de Poutine n’était pas une possibilité même après que l’Arménie ait rejoint la CPI, puisque « les dirigeants jouissent de l’immunité ».

Interrogé sur l’accord proposé par Erevan, Peskov a déclaré mardi qu’il s’agissait « simplement d’une idée de la partie arménienne », qui doit encore être élaborée. « Des conversations sérieuses sur ce sujet sont à venir. Nous devons trouver une sorte de solution diplomatique à cet égard », a-t-il déclaré.

Les rédacteurs d’Associated Press Dasha Litvinova à Tallinn, en Estonie, et Mike Corder à La Haye, aux Pays-Bas, ont contribué.

Avet Demourian, Associated Press