La résolution est présentée à la chambre basse, ou Bundestag, par les trois partis de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz et le principal bloc d’opposition. Cela survient quelques jours après que les Ukrainiens ont célébré le 90e anniversaire du début de la famine.

BERLIN – Le Parlement allemand devrait approuver mercredi une résolution qualifiant de génocide le «Holodomor» ukrainien des années 1930 – une famine qui aurait tué plus de 3 millions d’Ukrainiens sous le régime répressif du dirigeant soviétique Josef Staline.

La résolution stipule que « les décès massifs dus à la faim ne sont pas le résultat de mauvaises récoltes ; la direction politique de l’Union soviétique sous Josef Staline en était responsable. Il ajoute que toutes les choses ukrainiennes étaient “profondément suspectes” pour Staline et note que “l’ensemble de l’Ukraine a été touché par la faim et la répression, pas seulement ses zones de production céréalière”.

« Dans la perspective d’aujourd’hui, une classification historique et politique en tant que génocide est évidente », dit la résolution. “Le Bundestag allemand partage une telle classification.”

Selon le musée Holomodor de Kyiv, 16 États en plus de l’Ukraine ont jusqu’à présent reconnu la famine comme un génocide : Australie, Équateur, Estonie, Canada, Colombie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Mexique, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal. , les États-Unis et le Vatican. Certains autres pays, dont l’Argentine, le Chili et l’Espagne, l’ont condamné comme “un acte d’extermination”.