Le Parlement allemand qualifie la famine des années 1930 en Ukraine de génocide

BERLIN (AP) – Le Parlement allemand a approuvé mercredi une résolution qualifiant de génocide le “Holodomor” des années 1930 en Ukraine, une famine qui aurait tué plus de 3 millions d’Ukrainiens sous le régime répressif du dirigeant soviétique Josef Staline.

La résolution a été présentée à la chambre basse, ou Bundestag, par les trois partis de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz et le principal bloc d’opposition. Après un débat en présence de l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, il a été adopté avec leur soutien à main levée, tandis que les deux autres partis d’opposition se sont abstenus.

Le vote intervient quelques jours après que les Ukrainiens ont célébré le 90e anniversaire du début de la famine.

La résolution stipule que « les décès massifs dus à la faim ne sont pas le résultat de mauvaises récoltes ; la direction politique de l’Union soviétique sous Josef Staline en était responsable. Il ajoute que toutes les choses ukrainiennes étaient “profondément suspectes” pour Staline et note que “l’ensemble de l’Ukraine a été touché par la faim et la répression, pas seulement ses zones de production céréalière”.

« Dans la perspective d’aujourd’hui, une classification historique et politique en tant que génocide est évidente », dit la résolution. “Le Bundestag allemand partage une telle classification.”

“Cette horreur a eu sa cause au Kremlin – là, le dictateur a pris la décision cruelle de faire passer la collectivisation par la force et de provoquer la faim”, a déclaré au Parlement le député au pouvoir des Verts, Robin Wagener. “Et le meurtre par la faim avait également pour objectif la répression politique de l’identité nationale ukrainienne, de la culture et de la langue ukrainiennes.”

Il a déclaré que “les parallèles avec aujourd’hui sont incontournables” – un point repris par d’autres orateurs neuf mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“La guerre d’agression actuelle de la Russie contre l’Ukraine s’inscrit dans cette tradition historique”, a déclaré le député conservateur de l’opposition Volker Ullrich.

L’opinion académique reste divisée quant à savoir si la famine constitue un “génocide”, la principale question étant de savoir si Staline voulait intentionnellement tuer des Ukrainiens pour tenter d’écraser un mouvement d’indépendance contre l’Union soviétique, ou si la famine était principalement le résultat de l’incompétence officielle. ainsi que les conditions naturelles. Quoi qu’il en soit, la « grande famine » a semé une amertume ukrainienne persistante envers la domination russe soviétique.

Selon le musée Holomodor de Kyiv, 16 États en plus de l’Ukraine ont jusqu’à présent reconnu la famine comme un génocide : Australie, Équateur, Estonie, Canada, Colombie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Mexique, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal. , les États-Unis et le Vatican. Certains autres pays, dont l’Argentine, le Chili et l’Espagne, l’ont condamné comme “un acte d’extermination”.

La semaine dernière, le pape François a lié la souffrance des Ukrainiens au “génocide artificiellement causé par Staline” des années 1930.

La résolution de mercredi appelle entre autres le gouvernement allemand à lutter contre “toute tentative de diffusion de récits historiques russes à sens unique” et à continuer de soutenir l’Ukraine en tant que victime de la guerre actuelle.

Il note que la famine en Ukraine s’est produite dans une période de crimes massifs contre l’humanité en Europe, qui comprenait l’Holocauste nazi « dans sa singularité historique », les crimes de guerre de l’armée allemande et le meurtre systématique de millions de civils dans le cadre de la “la guerre d’anéantissement raciste allemande à l’est.”

De telles résolutions ne sont pas contraignantes et n’imposent pas d’action gouvernementale, mais la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a remercié les législateurs qui l’ont défendue.

Geir Moulson, Associated Press