Le parlement allemand commémore officiellement les victimes LGBTQ du régime nazi pour la première fois

Berlin

CNN

—



Vendredi, le parlement allemand a concentré pour la première fois ses commémorations annuelles de l’Holocauste sur les personnes persécutées et tuées en raison de leur identité sexuelle ou de genre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des militants en Allemagne ont travaillé pendant des décennies pour établir une cérémonie officielle pour commémorer les victimes LGBTQ persécutées sous le régime nazi.

“L’heure du souvenir d’aujourd’hui se concentre sur un groupe de victimes qui ont dû se battre pendant longtemps pour obtenir la reconnaissance : des personnes qui ont été persécutées par les nationaux-socialistes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre”, a déclaré Baerbel Bas, président du Bundestag inférieur. maison, a déclaré lors de l’ouverture d’une cérémonie marquant la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, l’anniversaire de la libération d’Auschwitz.

L’article 175 du code pénal allemand a rendu les rapports sexuels entre hommes passibles d’une peine d’emprisonnement. L’article a été supprimé du code pénal en Allemagne de l’Est en 1968, alors qu’en Allemagne de l’Ouest, il est revenu à la version de l’ère pré-nazie en 1969 et n’a été complètement aboli qu’en 1994.

« Les baisers, les attouchements – même les regards sont devenus punissables par la loi. Des dizaines de milliers ont été accusés d’homosexualité. Cela seul suffisait souvent à ruiner leur vie sociale et leur existence », a déclaré Bass lors de la sombre commémoration.

« Plus de la moitié de ces hommes ont été condamnés, généralement à de longues peines de prison ou à des travaux forcés. Dans certains cas, les hommes ont été contraints de subir une stérilisation. Beaucoup ont été poussés au suicide », a-t-elle ajouté.

Le président du Bundestag a déclaré que si la plupart des hommes homosexuels étaient touchés, « les femmes lesbiennes n’étaient en aucun cas à l’abri de la persécution. Ni les personnes qui ne pouvaient ou ne voulaient pas vivre comme la société de genre l’exigeait d’elles.

« Ceux qui ne se conformaient pas aux normes nationales-socialistes vivaient dans la peur et la méfiance. Les plus durement touchés ont été les milliers d’hommes et de femmes qui ont été déportés dans des camps de concentration en raison de leur sexualité – généralement sous un prétexte. Beaucoup ont été maltraités pour des expériences médicales, la plupart ont péri peu de temps après ou ont été assassinés », a-t-elle ajouté.

Le groupe allemand de défense des droits des lesbiennes et gays a salué la cérémonie de vendredi, la qualifiant de “symbole important de reconnaissance” de “la souffrance et de la dignité des victimes emprisonnées, torturées et assassinées”.

Certains membres de la communauté LGBTQ allemande ont assisté à l’événement au parlement.

Klaus Schirdewahn, qui a été condamné en 1964 pour une relation sexuelle avec un autre homme en vertu d’une loi de l’époque nazie, a déclaré aux législateurs allemands qu’il avait été reconnu “coupable de mes sentiments pour un autre homme, coupable d’avoir violé 175 du code pénal”.

“Et ce n’est qu’en 2017 que les verdicts de culpabilité ont été annulés – y compris celui contre moi”, a déclaré Schirdewahn à la chambre.

“Je sais que de nombreuses personnes de la communauté queer ont vécu des expériences similaires à la mienne – de nombreuses personnes comme moi ont vécu dans la clandestinité pendant de nombreuses décennies et continuent de le faire”, a déclaré Schirdewahn. Il a exhorté le Parlement à ne pas oublier l’histoire, “surtout aujourd’hui alors que la communauté queer est à nouveau confrontée à l’hostilité dans le monde entier – mais aussi en Allemagne”.

“Il est important pour moi que les jeunes n’oublient pas l’effort et la force qu’il nous a fallu pour pouvoir vivre comme nous sommes autorisés à vivre maintenant.”

La commémoration a été suivie par le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le chancelier Olaf Scholz et deux membres en visite de la communauté juive d’Ukraine.

Scholz a rappelé vendredi la responsabilité historique de l’Allemagne dans le meurtre de millions de Juifs à l’époque nazie.

“La souffrance de 6 millions de Juifs innocents assassinés n’est pas oubliée – tout comme la souffrance des survivants”, a écrit Scholz sur Twitter.