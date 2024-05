Le Parlement allemand cessera d’utiliser les télécopieurs : NPR

basculer la légende Holger Hollemann/AFP/Getty Images

BERLIN — Le son des années 1990 résonne encore dans la capitale allemande. Comme la musique techno, le fax reste tendance. Selon le derniers chiffres Selon l’association allemande de l’industrie numérique, quatre entreprises sur cinq dans la plus grande économie européenne continuent d’utiliser des télécopieurs et un tiers le font fréquemment ou très fréquemment.

Même si la réputation d’efficacité de l’Allemagne est régulièrement mise à mal par la lenteur des connexions Internet et la dépendance au papier et aux tampons en caoutchouc, les télécopieurs sont en contradiction avec un monde en faveur de l’intelligence artificielle.

Mais des progrès se profilent à l’horizon au Bundestag – la chambre basse du parlement – ​​où les législateurs ont été chargés par la commission parlementaire du budget d’abandonner leurs fidèles télécopieurs d’ici la fin juin et de s’appuyer plutôt sur le courrier électronique pour leurs communications officielles.

Torsten Herbst, le leader parlementaire des Démocrates Libres favorables aux entreprises, montre du doigt les télécopieurs les uns après les autres alors qu’il se promène au Bundestag. Il dit que le secteur public aime particulièrement le fax et que rejoindre le Parlement, c’était comme remonter le temps.

« Lorsque j’ai été élu en 2017, je me suis rendu à mon bureau à pied et il y avait un fax à l’intérieur. J’ai pensé que c’était une erreur », raconte Herbst, les yeux écarquillés. « J’ai appelé l’administrateur du Bundestag pour lui demander pourquoi vous m’aviez envoyé un fax ? Je n’en ai pas besoin. » Il se dit consterné par la réponse : « Oh, oui, vous en avez besoin. Si vous voulez envoyer une demande au gouvernement, utilisez le fax ! »

Herbst a été le fer de lance de l’initiative visant à supprimer les télécopieurs du Parlement. Il a réussi à convaincre la commission budgétaire que cela en valait la peine initiative de réduction des coûts. Mais il affirme que débrancher les appareils ne représente que la moitié de la bataille.

« Lorsque vous envoyez un message avec un télécopieur, vous le signez et il est alors valide », souligne Herbst. « C’est la différence avec le courrier électronique, qui n’a pas le même statut dans notre système juridique. » En tant que membre de la coalition gouvernementale allemande, Herbst a travaillé sur une législation visant à faire du courrier électronique une forme de communication juridiquement contraignante.

Selon Herbst, la position juridique longtemps exaltée du télécopieur en Allemagne se résume à une méfiance généralisée à l’égard de tout ce qui n’est pas écrit à la plume et à l’encre sur du vrai papier. Le résultat, dit-il, est une bureaucratie excessive.

« Nous avons beaucoup de procédures en Allemagne où vous imprimez des documents ou avez besoin d’un fichier PDF – et à la fin, il sera imprimé, ce qui n’a aucun sens », dit Herbst en secouant la tête.

L’armée allemande est également venue sous les critiques récentes pour avoir recours au télécopieur.

En mars, le Fonds monétaire international averti que si l’Allemagne veut stimuler la croissance économique, elle doit réduire les formalités administratives et enfin se lancer dans une véritable numérisation.

Thorsten Alsleben, directeur du groupe de réflexion néolibéral Nouvelle initiative d’économie sociale de marché à Berlin, est d’accord. « Cinquante-huit pour cent des entreprises interrogées déclarent qu’elles ne souhaitent pas investir en Allemagne à cause de la bureaucratie », explique Alsleben. « C’est pire que la fiscalité, pire que les prix élevés de l’énergie, pire que toute autre chose. »

Dans le cadre d’une campagne appelant le gouvernement à réduire les formalités administratives, Alsleben a ouvert ce qu’il appelle « le plus allemand des musées allemands », le Musée de la bureaucratie.

Parmi les objets exposés se trouve une pile de dossiers de 10 pieds représentant les documents nécessaires à l’installation d’une éolienne. Une autre est une photographie d’une boîte aux lettres avec l’étiquette : « Veuillez déposer les formulaires en ligne ici ».

Alsleben affirme que cette obsession de la bureaucratie est le résultat d’une mentalité d’aversion au risque parmi les fonctionnaires allemands.

« Les responsables gouvernementaux, pas les politiciens, mais les officiers, disent : ‘Non, non, non. Si nous réduisons cette bureaucratie, ceci et cela pourraient arriver et c’est trop dangereux' », déplore Alsleben. « Et puis tout le monde a peur et dit, d’accord, non, alors nous ne pouvons pas le réduire. »

Pour certains, cependant, la paperasse est synonyme d’affaires. Marcus Schulze court un fournisseur de matériel de bureau qui offre un service complet de réparation et de maintenance de fax.

Il a succédé à son père il y a 30 ans et affirme qu’en matière de télécopieurs, tout continue comme d’habitude. « Nos clients comprennent des hôpitaux, des cabinets de médecins, des cabinets d’avocats, des salles d’audience, etc. ! » dit Schulze.

Il expose sa vaste collection de vieilles machines à écrire, téléphones de bureau, disquettes et télécopieurs qui ornent désormais les étagères de son propre bureau. Il dit qu’il ne s’agit pas seulement d’un décor ; il loue souvent d’anciens modèles de fax à des sociétés de production qui tournent des films se déroulant au début des années 1990.

Les modèles plus récents sont également demandés, mais pas pour les bureaux fictifs. « L’année dernière, nous avons reçu une commande de la police berlinoise portant sur 60 télécopieurs flambant neufs. »

Schulze affirme que de nombreux clients pensent que les télécopieurs sont plus sécurisés que le courrier électronique. La préoccupation prononcée concernant la protection des données en Allemagne est souvent citée comme raison pour laquelle de nombreuses personnes ici je préfère toujours payer en espèces que la carte de crédit.

Il dit le seul autre pays qui rivalise avec l’Allemagne pour son amour de la technologie analogique est cette autre grande économie, le Japon – dont les fabricants de fax, dit-il, sont toujours les meilleurs.

De retour au Bundestag, le député Herbst vérifie la machine de la commission des affaires étrangères avant d’envoyer quelque chose, pour voir si elle est toujours connectée. Alors qu’elle commence à émettre des bips et à siffler, il soupire et regarde le papier défiler dans la machine.

En souriant, Herbst dit que le dernier fax qu’il a envoyé était pour proposer la motion visant à se débarrasser des télécopieurs parlementaires.