Le Parlement allemand approuve l’assouplissement des règles d’obtention de la citoyenneté et abandonne les restrictions sur les doubles passeports

La législation rendra les personnes éligibles à la citoyenneté après cinq ans passés en Allemagne, ou trois en cas de « réalisations spéciales en matière d’intégration ».

Les législateurs allemands ont approuvé une nouvelle législation assouplissant les règles d’obtention de la citoyenneté et mettant fin aux restrictions sur la double nationalité. Le gouvernement affirme que ce plan favorisera l’intégration des immigrants et contribuera à attirer des travailleurs qualifiés.

Le Parlement a voté par 382 voix contre 234 en faveur du plan présenté par la coalition socialement libérale du chancelier de centre-gauche Olaf Scholz, avec 23 abstentions. Le principal bloc d’opposition de centre-droit a critiqué le projet avec véhémence, arguant qu’il dévaloriserait la citoyenneté allemande.

Les enfants nés en Allemagne deviendront automatiquement citoyens si l’un des parents réside légalement depuis cinq ans, contre huit ans actuellement.

Les restrictions sur la double nationalité seront également supprimées. En principe, la plupart des ressortissants de pays autres que les membres de l’Union européenne et de Suisse doivent désormais renoncer à leur ancienne nationalité lorsqu’ils obtiennent la nationalité allemande, bien qu’il existe certaines exemptions.

Le gouvernement affirme que 14 % de la population, soit plus de 12 millions des 84,4 millions d’habitants du pays, n’a pas la citoyenneté allemande et qu’environ 5,3 millions d’entre eux vivent en Allemagne depuis au moins une décennie. Il indique que le taux de naturalisation en Allemagne est bien inférieur à la moyenne de l’UE.

La ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré que la réforme mettait l’Allemagne au même niveau que ses voisins européens comme la France et a souligné la nécessité d’attirer davantage de travailleurs qualifiés.

“Nous devons également proposer aux personnes qualifiées du monde entier une offre comme celle des États-Unis et du Canada, dont l’acquisition de la citoyenneté allemande fait partie”, a-t-elle déclaré aux journalistes avant le vote.

La législation stipule que les personnes naturalisées doivent être en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches, bien qu’il existe des exemptions pour les personnes arrivées en Allemagne de l’Ouest en tant que « travailleurs invités » jusqu’en 1974 et pour celles qui sont venues travailler en Allemagne de l’Est communiste.

La loi actuelle exige que les citoyens potentiels s’engagent en faveur d’un « ordre fondamental libre et démocratique », et la nouvelle version précise que les actes antisémites et racistes sont incompatibles avec cela.

Scholz a déclaré dans un message vidéo qu’à une époque d’inquiétude croissante quant aux intentions de l’extrême droite à l’égard des immigrés, « nous disons à tous ceux qui ont souvent vécu et travaillé pendant des décennies en Allemagne et qui respectent nos lois : votre place est en Allemagne. »

La réforme signifie que personne ne devra « renier ses racines », a-t-il ajouté.

L’opposition conservatrice a affirmé que l’Allemagne assouplit les exigences en matière de citoyenneté, tout comme d’autres pays renforcent les leurs.