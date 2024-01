Le parlement allemand approuve l’assouplissement des lois sur la citoyenneté | Actualités politiques

La législation permet aux personnes de devenir éligibles à la citoyenneté après cinq ans et ouvre la possibilité de double nationalité.

Les législateurs allemands ont approuvé une législation visant à assouplir les règles d’obtention de la citoyenneté et à mettre fin à l’interdiction de détenir la double nationalité.

Le projet de loi, présenté par la coalition socialement libérale du chancelier de centre-gauche Olaf Scholz, a été adopté vendredi par le Parlement par 382 voix contre 234, avec 23 abstentions.

La législation permettra aux personnes de devenir éligibles à la citoyenneté après cinq ans en Allemagne ou trois ans en cas de « réalisations spéciales d’intégration », au lieu des huit ou six ans actuellement.

Les enfants nés en Allemagne deviendront automatiquement citoyens si l’un des parents réside légalement depuis cinq ans, au lieu de huit.

La double nationalité, habituellement autorisée uniquement aux citoyens d’autres pays de l’Union européenne, sera autorisée, permettant à des dizaines de milliers de Turcs nés en Allemagne de devenir électeurs.

Dans une vidéo saluant la loi sur la citoyenneté, Scholz a déclaré que la législation était destinée à ceux qui vivaient et travaillaient en Allemagne depuis « des décennies ».

“Avec la nouvelle loi sur la citoyenneté, nous disons à tous ceux qui vivent et travaillent souvent en Allemagne depuis des décennies, qui respectent nos lois et qui sont chez eux ici : vous appartenez à l’Allemagne”, a déclaré Scholz.

Le principal bloc d’opposition de centre-droit a critiqué le projet et affirmé qu’il dévaloriserait la citoyenneté allemande.

“Deux passeports sont la chose la plus normale au monde en 2024 et c’est depuis longtemps une réalité dans la plupart des pays”, a déclaré la législatrice sociale-démocrate Reem Alabali-Radovan.

« Nous, les 20 millions de personnes issues de l’immigration, nous restons ici. Ce pays nous appartient à tous et nous ne le laisserons pas nous enlever », a-t-elle ajouté à propos du projet de loi que le président Frank-Walter Steinmeier doit signer pour qu’il devienne loi.

La refonte de la citoyenneté faisait partie d’une série de réformes sociales que la coalition de Scholz a accepté d’entreprendre lors de son entrée en fonction en 2021.

L’Allemagne possédait auparavant l’une des lois de naturalisation les plus restrictives au monde, la citoyenneté étant réservée aux personnes pouvant montrer des ancêtres allemands.

Mais les progressistes réclament depuis longtemps une loi sur la citoyenneté qui reconnaisse que l’Allemagne est ethniquement diversifiée et multiculturelle depuis l’arrivée de travailleurs invités d’Italie et de Turquie pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre dans les années 1960.

L’Alternative pour l’Allemagne (AfD), une formation d’extrême droite, cible de protestations après que des membres de haut rang ont été surpris en train de discuter de projets d’expulsion de citoyens allemands « non assimilés », s’est opposée à la loi et, aux côtés des conservateurs de l’opposition, a mis en garde contre la « dévalorisation » du passeport allemand et l’importation de citoyens allemands. division.

« Avec cette loi, vous voulez vous créer de nouveaux votes », a déclaré le législateur conservateur Alexander Throm aux hommes politiques de la coalition. « Mais attention : la plupart [Turks] qui vivent ici votent pour l’AKP [Turkey’s ruling party] et [Turkish President Recep Tayyip] Erdogan. … Vous nous apportez le conflit.

Mais des enquêtes ont montré que les Turcs allemands, dont beaucoup sont d’origine ethnique kurde ou arabe, votent pour l’ensemble des partis turcs, dont aucun ne se présente aux élections allemandes.