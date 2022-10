Le Parlement actuel est le pire pour la croissance depuis la Seconde Guerre mondiale

RISHI Sunak, Liz Truss et Boris Johnson ont supervisé le pire Parlement pour la croissance depuis que les Britanniques ont écrasé les nazis en 1949, selon de nouveaux chiffres.

L’analyse du travail a révélé que la croissance économique ne devrait plus atteindre en moyenne que 0,3 % entre 2019 et 2023.

Rishi Sunak tentera de remettre l’économie britannique sur les rails avec son budget d’automne Crédit : AFP

C’est le pire de tous les parlements couverts par les archives de l’Office for National Statistics depuis la Seconde Guerre mondiale.

Commentant les statistiques stupéfiantes, la chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré: «En tant que chancelier, Rishi Sunak n’a pas réussi à faire croître l’économie, n’a pas réussi à maîtriser l’inflation et n’a pas aidé les familles à faire face à la crise du coût de la vie des conservateurs.

“Les faits parlent d’eux mêmes. Il s’agit du pire parlement en matière de croissance jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. Les frais hypothécaires s’envolent. Les coûts d’emprunt sont en hausse. Niveau de vie en baisse.

“Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de restaurer la crédibilité financière et d’un plan de croissance sérieux qui donne la priorité aux travailleurs.”

Rishi Sunak vise à remettre l’économie britannique sur les rails avec un gros budget d’automne.

L’inflation a atteint un énorme 10,1% ce mois-ci, resserrant le coût de la vie et étouffant les finances des ménages.

M. Sunak mène une bataille difficile, la guerre de Mad Vlad Poutine et les conséquences de la pandémie de Covid ne facilitant pas la gestion de l’inflation.

Le Premier ministre est également confronté aux dommages causés par le mini-budget désastreux de Liz Truss.

Mais les députés conservateurs disent que si quelqu’un peut relever le défi, c’est M. Sunak.

Le 17 novembre, Jeremy Hunt exposera les plans du Trésor pour combler un trou noir de 40 milliards de livres sterling dans les finances publiques.

La chancelière confirmera également si le triple verrouillage populaire des pensions doit rester et si les prestations seront revalorisées en fonction de l’inflation en avril prochain.

Cet après-midi, No10 a laissé entendre que le triple verrouillage pourrait être en danger.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: “Nous reconnaissons que l’incertitude est difficile pour les retraités et d’autres groupes de personnes.

“C’est pourquoi le Premier ministre et la chancelière estiment qu’il est juste de prendre le temps de travailler avec soin et diligence pour proposer des propositions qui fourniront cette certitude à long terme.”

Lors de ses premiers PMQ mercredi, M. Sunak a promis de s’occuper des plus pauvres, déclarant: «Je protégerai toujours les plus vulnérables.

“Ce gouvernement va rétablir la confiance et la stabilité économiques et nous le ferons de manière juste et compatissante.”