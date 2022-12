Le Parlement a fait certaines choses en 2022 – mais il reste encore beaucoup de travail à faire

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Alors que les 12 derniers mois n’ont pas été sans incident, 2022 a été au moins une année parlementaire “normale”. Le calendrier de la Chambre des communes n’a pas été modifié de manière significative par une élection (comme en 2019 et 2021) ou l’arrivée d’une pandémie mondiale.

La majeure partie de l’année parlementaire s’est également déroulée après que les libéraux et les néo-démocrates signé un accord de confiance et d’approvisionnement en mars qui engageait les parties à travailler ensemble sur un ensemble de priorités communes.

Ainsi, le côté gouvernemental de la Chambre avait moins d’excuses pour ne pas faire avancer et adopter des lois – et 2022 n’a pas été improductif.

Mais le gouvernement a encore beaucoup de pain sur la planche au cours de la 44e législature.

Ce qui a été fait en 2022

La Chambre des communes a ajourné mercredi après avoir adopté 21 projets de loi du gouvernement au cours des 12 derniers mois. Quatorze de ces projets de loi ont reçu la sanction royale après avoir également été adoptés par le Sénat, et un autre est en attente de sanction. (La chambre haute siège toujours et pourrait envoyer quelques factures supplémentaires à la gouverneure générale Mary Simon pour sa signature avant que tout le monde ne rentre chez lui pour les vacances.)

Une partie de cette production était un simple entretien ménager. Six des projets de loi du gouvernement adoptés en 2022 étaient des lois de crédits nécessaires pour financer le gouvernement et garder les lumières allumées.

Quelques autres projets de loi répondaient à des problèmes inattendus survenus au cours de la dernière année.

C-28, par exemple, était déposé en réponse à une décision de la Cour suprême en mai et vise à garantir qu’une intoxication extrême ne puisse pas être utilisée comme défense juridique lorsqu’une personne commet un acte violent. C-14, qui modifiait la formule de répartition des sièges à la Chambre des communes, a été adopté pour répondre à la perspective du Québec perdre un siège dans la prochaine redistribution.

Pour les libéraux (et les néo-démocrates), les éléments les plus saillants sur le plan politique étaient répartis dans une demi-douzaine d’autres projets de loi du gouvernement.

Deux projets de loi omnibus — C-19 et C-32 — couvraient des éléments promis dans le budget du printemps et l’énoncé économique de l’automne, comme la « taxe de luxe » sur les avions et les bateaux coûteux, la création de comptes d’épargne-logement libres d’impôt et l’élimination d’intérêt sur les prêts étudiants. Deux autres projets de loi — C-30 et C-31 — ont mis en œuvre les réponses du gouvernement à la crise du coût de la vie : une augmentation du remboursement de la TPS et de l’allocation logement et la création d’une nouvelle prestation dentaire.

Le premier ministre Justin Trudeau rend hommage à feu Jim Carr à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le mercredi 14 décembre 2022. Les Communes ont ajourné pour les vacances plus tard dans la journée. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

C-5 a abrogé un certain nombre de peines minimales obligatoires dans le cadre de l’engagement du gouvernement libéral à lutter contre le racisme systémique. Un projet de loi pour créer un nouveau conseil national pour la réconciliation adopté à la Chambre par un vote de 315 contre 0 plus tôt cet automne et est maintenant en deuxième lecture au Sénat.

Le simple fait de compter le nombre de projets de loi adoptés par le gouvernement est une mesure brute de la productivité. Mais en incluant les quatre projets de loi qui ont reçu la sanction royale dans un bousculade d’activité post-électorale en décembre dernier , la 44e législature arrivera à la fin de 2022 après avoir adopté au moins 19 projets de loi. En comparaison, les trois parlements minoritaires qui ont fonctionné entre 2004 et 2011 ont adopté en moyenne 63 projets de loi avant leur expiration.

Pourquoi 2023 devrait être une année chargée

Mais la 44e législature devient plus intéressante — et plus controversée — quand on regarde ce qui reste dans le pipeline législatif.

Le projet de loi du gouvernement sur les armes à feu (C-21) s’enlise en comité au milieu accusations d’abus . La Loi sur la diffusion en ligne, la deuxième tentative du gouvernement visant à soumettre les principales plateformes Internet à la réglementation sur le contenu canadien, a également fait l’objet d’un examen approfondi par le Sénat.

Trois armes de poing sont exposées dans la maison d’un propriétaire d’armes à feu à New Westminster, en Colombie-Britannique (Jesse Winter/Reuters)

La loi sur les nouvelles en ligne, qui faciliterait les paiements des plateformes Internet aux médias canadiens, a été adoptée à la Chambre mercredi, mais une loi pour faire face à contenu en ligne préjudiciable est toujours en suspens (malgré une promesse en 2021 de le déposer dans les 100 jours suivant sa réélection). Le gouvernement a promis “ transition juste La législation, qui définirait ses plans pour aider les travailleurs du secteur de l’énergie à naviguer dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, n’a pas encore été déposée.

La semaine dernière, le gouvernement a déposé de nouveaux projets de loi visant à modifier la loi sur les investissements étrangers et à consacrer le financement fédéral des programmes de garde d’enfants et d’apprentissage préscolaire. Législation visant à créer un nouvelle prestation d’invalidité (déposé en juin) est en cours d’examen par une commission de la Chambre, tandis que la législation sur la confidentialité numérique (également déposée en juin) est toujours en deuxième lecture. Et les libéraux ont promis qu’en 2023, ils déposeraient un projet de loi pour interdire l’utilisation de travailleurs de remplacement pendant les grèves .

Même si la Chambre vient à peine de s’ajourner pour 2022, l’agenda parlementaire pour 2023 semble déjà chargé. À moins d’une élection inattendue ou d’une calamité mondiale imprévue, la Chambre disposera de 130 jours de séance pour tout régler.

Et cela définit les 12 prochains mois comme un test significatif de la rapidité et de la capacité du gouvernement à agir, et de tout ce qui peut être accompli dans le cadre de ce nouvel accord de confiance et d’approvisionnement.