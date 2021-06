Le parking le plus cher du monde se vend à Rs 9,5 crore à Hong Kong

Une place de parking à Hong Kong a été vendue pour un prix record de 10 millions de dollars de Hong Kong (environ Rs 9,50,91,100), ce qui en fait la place de parking la plus chère du monde. L’espace de 134,5 pieds carrés est situé au sous-sol du développement ultra-luxueux de Mount Nicholson qui se trouve sur «The Peak», une colline dans la moitié ouest de Hong Kong. Le développement est qualifié de « l’adresse la plus chère d’Asie » par Courrier quotidien, car il surplombe le port de Victoria, offrant ainsi l’un des appartements résidentiels les plus extravagants de la ville.

Poste du matin du sud de la Chine a estimé que le prix au pied carré coûte environ 74 350 dollars de Hong Kong (environ 6 99 934 INR) et a ajouté qu’il s’agissait de l’une des nombreuses autres places de stationnement à vendre dans le quartier résidentiel d’élite.

William Lau, directeur des ventes chez Centaline Property Agency, a déclaré au « South China Morning Post » que le montant payé pour l’espace n’est rien comparé à ce que l’acheteur a payé pour l’appartement. Il a déclaré que l’acheteur, qui n’a pas été identifié, avait besoin du place pour un usage personnel car ils ont besoin de garer leurs voitures et non comme un investissement.

Johnny Cheung Shun-yee, l’un des 10 investisseurs du Centre, l’immeuble de 73 étages présenté dans Batman « The Dark Knight », a confirmé la nouvelle au média local. Il a partagé que quelqu’un qui possède un bureau dans le même immeuble a acheté le dernier de ses quatre parkings disponibles dans la tour.

L’endroit qui bat tous les records dispose d’une alcôve, ce qui facilite l’entrée et la sortie d’une voiture qui y est garée.

Hong Kong fait face à un immense manque d’espace (à la fois pour vivre et pour se garer) et en raison de la forte affluence ; ses routes sont toujours pleines d’embouteillages. Un rapport de HypeBête déclare qu’il n’y a que 29 pieds carrés d’espace de stationnement disponible par résident, ce qui équivaut à la taille d’un cercueil.

La vente actuelle a battu la valeur record précédemment établie lorsqu’une place de parking a été achetée pour 7,6 millions de dollars de Hong Kong (environ Rs 7,1 3,78,743 INR).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici