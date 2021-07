Le parking du futur

Considérez toutes les utilisations que la plupart des conducteurs associent généralement à un garage de stationnement :

1. Stationnement.

C’est à peu près ça.

Considérez également, cependant, si l’on pouvait déployer un smartphone ou un autre appareil non seulement pour trouver le garage sur une application de cartes mais aussi pour s’assurer qu’en cette nuit de pluie un espace est libre et peut être réservé. C’est une bonne chose, car à côté du parking se trouve une salle de concert, où Billie Eilish se produira dans une heure. Besoin d’un billet pour le spectacle ? L’application du garage peut également vous aider. Une réservation pour le dîner ? Sûr.

Juste un parking ? Les entrepreneurs inventifs le conçoivent comme un « centre de mobilité » ou un « silo », conçu avec de nombreuses technologies logicielles et matérielles avancées autour d’un mantra qui ressemble à ceci : « Sans couture, sans friction, sans contact ». C’est un concept qui a évolué au cours de la dernière année en raison de la pandémie, et il est susceptible de continuer à évoluer.

Les propriétaires de FlashParking, une entreprise d’Austin, au Texas, qui fournit des logiciels et du matériel pour les garages, voit l’avenir de la conduite – et, ce n’est pas par hasard, du stationnement – comme une plate-forme centrée sur le numérique qui, dans un sens très large (et plutôt utopique), pourrait soulager la congestion , la pollution, l’anxiété et quelques autres choses. L’une de leurs idées est de déplacer les véhicules qui circulent beaucoup ou qui tournent au ralenti – comme ceux des équipes Uber et des camions Amazon, FedEx et UPS – vers une place de stationnement reposante dans un «silo» équipé de toilettes et d’un camion de restauration.

« Vous n’avez qu’à courir et livrer deux colis ? » a demandé Neil Golson, responsable marketing de Flash. « J’ai une place pour 15 minutes, et voici un prix spécial. C’est l’évolution que nous permettons : sortir les gens de la rue et les rendre sur le terrain.