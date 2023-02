Le Paris St Germain éliminé par l’Olympique de Marseille

Ruslan Malinovskyi a marqué un excellent vainqueur en deuxième mi-temps alors que Marseille battait son rival du Paris Saint-Germain à domicile pour la première fois depuis 2011 mercredi, s’imposant 2-1 pour atteindre les quarts de finale de la Coupe de France.

Alexis Sanchez a donné l’avantage à Marseille juste après la demi-heure de jeu sur penalty, avant que Sergio Ramos n’égalise sur le coup de la mi-temps.

Mais l’international ukrainien Malinovskyi a repoussé les hôtes devant et ils ont tenu bon pour mettre fin à leur longue attente d’une victoire sur le PSG au Stade Vélodrome.

« Nous savons que nos supporters attendent cette victoire depuis longtemps. Nous sommes heureux de partager cela avec eux”, a déclaré le capitaine marseillais Valentin Rongier à France 3 après seulement la deuxième victoire de son équipe lors de ses 27 dernières rencontres avec le PSG.

Il s’agissait d’une deuxième sortie consécutive de la Coupe pour le PSG, 14 fois vainqueur du record, après la défaite en 16 derniers matchs contre Nice la saison dernière.

“Nous avons fait quelques erreurs qui nous ont coûté cher”, a déclaré le skipper du PSG Marquinhos.

« C’est une défaite qui fait mal car c’est un match de Coupe contre nos grands rivaux. On voulait revenir à Paris avec la victoire et la qualification.

“Nous devons faire mieux, continuer à travailler et aller de l’avant.”

Les Marseillais d’Igor Tudor feront désormais partie des favoris pour soulever le trophée une 11e fois mais une première depuis 1989.

Marseille, qui a perdu huit points de retard sur le leader du PSG dimanche après une défaite 3-1 à domicile contre Nice, a commencé lentement.

Mais ils ont grandi dans le match après que le gardien Pau Lopez ait refusé à Nuno Mendes un premier match d’ouverture, avec le tir de Matteo Guendouzi parfaitement sauvé par Gianluigi Donnarumma.

Ramos était le coupable alors que Marseille prenait les devants, encrassant maladroitement Cengiz Under juste à l’intérieur de la surface.

Sanchez est intervenu pour envoyer Donnarumma dans le mauvais sens et a marqué son 11e but d’une première saison productive depuis qu’il a rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan.

Lionel Messi, avec un coup franc, et Neymar ont tous deux failli égaliser, avant que Ramos ne le fasse en dirigeant une tête dans le coin le plus éloigné d’un coup franc de Neymar dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Marseille a rétabli son avance à la 57e minute alors qu’une balle perdue s’est cassée vers Malinovskyi sur le bord de la surface et que le milieu de terrain prêté par l’Atalanta a martelé une frappe du pied gauche dans la lucarne supérieure.

Le PSG a rarement porté une menace mais a presque forcé une séance de tirs au but lorsque Neymar a mis Messi en clair, seulement pour que le septuple vainqueur du Ballon d’Or tire hors de la cible.

Ramos a réussi un effort dans le temps additionnel pour un hors-jeu clair et a dirigé une bonne chance directement sur Lopez alors que Marseille s’accrochait.

Plus tôt mercredi, Nantes, tenant du titre, a devancé le dernier club de Ligue 1, Angers, aux tirs au but après que Florent Mollet a marqué un égaliseur à la 87e minute pour forcer les tirs au but après un match nul 1-1.

Lyon a également remporté une fusillade contre Lille pour progresser, après avoir perdu une avance de deux buts pour faire match nul 2-2.

Toulouse a battu Reims en forme 3-1, tandis que les clubs de deuxième division Rodez, Annecy et Grenoble ont également réservé leur place dans les huit derniers.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)