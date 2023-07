Le Paris Saint-Germain signe Lee Kang-in du RCD Majorque

Le Paris Saint-Germain a confirmé la signature de Lee Kang-in du RCD Mallorca pour 22 millions d’euros (18,8 millions de livres sterling).

L’athlétisme a rapporté en juin que le joueur de 22 ans, qui avait auparavant gravi les échelons à Valence, était sur le point de rejoindre le PSG.

Ce transfert est maintenant terminé avec la signature par l’international sud-coréen d’un contrat de cinq ans avec les champions de Ligue 1 et il a fait part au site Web du club de son enthousiasme à l’idée de commencer ce nouveau chapitre de sa carrière.

Il a déclaré : « C’est un plaisir de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure.

Kang-in rejoint le club après avoir marqué sept buts et fourni dix passes décisives pour Majorque en 73 apparitions.

De plus, depuis ses débuts internationaux seniors en 2019, il a fait 14 apparitions pour son pays, fournissant deux passes décisives.

Pourquoi le PSG a-t-il signé Lee Kang-in ?

Analyse de Liam Tharme.

Alors que le PSG représente un progrès dans la carrière de Lee, il est difficile de ne pas avoir l’impression que le déménagement serait quelque peu plafonnant. La Ligue 1 est un terreau phénoménal pour les jeunes talents, mais les problèmes du PSG ces dernières saisons ont été soutenus par un trio d’attaquants de classe mondiale qui ne défendent que peu ou pas.

Lee entre sans doute dans le département de milieu de terrain / attaquant le plus empilé au monde à un moment où il a besoin de minutes.

Il a complété 12 années 90 complètes dans la ligue la saison dernière – quatre fois plus que ses trois premières saisons – et a terminé la campagne avec trois buts et deux passes décisives lors de ses huit dernières apparitions.

Il joue peut-être un peu comme Lionel Messi, mais maintenant il a la possibilité de le remplacer.

(Photo : Getty Images)