Le Paris Saint-Germain signe l’agent libre Marco Asensio pour 3 ans

Le Paris Saint-Germain a annoncé jeudi la signature de Marco Asensio, l’attaquant espagnol rejoignant le club parisien pour un contrat de trois ans jusqu’en juin 2026.

« C’est un privilège de faire partie de ce grand club », a déclaré Marco Asensio après avoir rejoint le PSG.

« J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs », a-t-il ajouté.

Après être passé par l’académie des jeunes du RCD Mallorca, Marco Asensio a fait ses débuts en équipe première avec le club de sa ville natale lors de la saison 2013/14.

Après avoir rejoint le Real Madrid à l’été 2015, il a été immédiatement prêté au RCD Espanyol où il a marqué quatre fois en 37 apparitions, dont un doublé et une passe décisive lors de ses débuts pour le club catalan.

Marco Asensio est ensuite revenu à Madrid où, en sept saisons, il a remporté trois titres de Liga (2017, 2020, 2022), 2 Super Coupes d’Espagne (2017 & 2020), 3 Ligues des Champions (2017, 2018, 2022), 4 Mondial des Clubs. Coupes (2016, 2017, 2018 et 2022), 3 Super Coupes de l’UEFA (2016, 2017 et 2022) et une Copa del Rey (2023).

L’Espagnol, qui a éclaté sous Zinedine Zidane lors de la saison 2016-17 et a marqué lors de la victoire 4-1 du Real contre la Juventus lors de la finale de la Ligue des champions cette saison-là, était progressivement tombé en disgrâce au club de LaLiga au cours des dernières années.

Le gaucher a été appelé par l’Espagne pour la première fois en mai 2016 et faisait partie de l’équipe de la Coupe du monde 2018 de Julen Lopetegui. Quatre ans plus tard, Marco Asensio a participé à sa deuxième Coupe du monde, marquant une fois.

(Avec les contributions des agences)